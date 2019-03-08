Belediye kapısına ‘muhtar’ talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile milletvekillerinin ve ilçe belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantıdaki konuşmasına muhtarlara, “Mesai arkadaşlarım” diye seslenerek başlayan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Bizler farklı bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Katılımcı bir şehirde, sizlerden, sivil toplum kuruşlarından, meslek odalarından görüş alarak; sizin paranızı harcamak istiyoruz. Çünkü yaptığımız her hizmet, maaşlarımız sizin verdiğiniz paralardan çıkıyor. Dolayısıyla sizlere sormadan bu parayı harcama gibi bir şansımız yok. Artık Türkiye’nin karnı çılgın projelere doydu.

HİÇBİR ZAMAN SAHİBİNİZ OLMADI

Özellikle köylerdeki muhtar arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ankara’da hiçbir zaman bir sahibiniz olmadı. Bundan sonra Ankara Belediyesi’nin giriş kapısına talimat verilecek. Bir muhtar geldiği zaman ‘Niye geldin, kimi göreceksin’ diye sormadan mutlaka ama mutlaka görüşmek istediği kişiyle görüşecek. Ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz.”

KORUMALARDAN SIYRILIN HALKIN İÇİNE ÇIKIN

“Sadece salon toplantılarıyla seçim geçmez” diyen Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lütfen korumalardan sıyrılın; halkın, esnafın içine çıkın. OSTİM’i, İvedik’i, Siteler’i gezin. Oralardaki işsiz vatandaş neler söylüyor. Bazı küçük ilçeler haricinde rakibimiz Ankara halkının içine çıkıp oy isteyemiyor. Sadece salonlarda toplantılar yaptırıp; kendisi bir yere gidecekse de önce köpekler arıyor salonu, ondan sonra toplantıya başlıyor. ‘Basına çıkar mısınız’ diyorlar, ‘İzin almalıyım’ diyor. Peki ya siz belediye başkanlığını nasıl yapacaksınız? Anketlerde ara açıldıkça, dillerde uslüp bozulamaya başladı. Rakibimiz, bizim bir seçim boyunca harcadığımız parayı bir günde harcıyor. Bu kadar yokluk varken, bu kadar para harcanmasını da doğru bulmuyoruz.”

BAZI İLÇELERİMİZ ANKAPARK’IN KAPI PARASINA İHYA OLUR

Yavaş’ın ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun, konuşmasına başladığı sırada ise ilginç bir olay yaşandı. Haymanalı bir muhtarın Yavaş’ın yanına yaklaşıp bir şeyler anlatmaya başladığını gören Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan, Haymana’nın işini gel bir hallet bakalım. Bir şeyler söyleyecek misin” dedi. Bunun üzerine tekrar kürsüye çıkan Yavaş, kendisinden talepte bulunan muhtarı da çağırarak, “Televizyonda ilçelerin adını sayarken bazen bir ilçenin adını unutabiliyoruz. Bizler inşallah Ankara’nın bütün ilçelerini zengin etmeye talip olduk. Ben o taraflara çok girmedim ama bazı ilçelerimiz, Ankapark’a yapılan kapı parasına ihya olur. Ankara’nın bütün ilçelerini kalkındırmaya şeref sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına, “Ankara’ya huzuru Mansur Yavaş getirecek” dedi. Yavaş, kadın muhtarların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.