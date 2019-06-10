Belediye girişine ‘neye ne harcadık’ tablosu

Yenimahalle Belediyesi’nin başkanlık girişine 2014’ten bu yana son iki yılın bütçe rakamlarını astıklarını belirten Başkan Fethi Yaşar, “Amacımız saydam belediyecilik. Son iki yılda neye ne kadar harcadığımız bu tabloda belli. Vatandaş açıkça görebiliyor” dedi. Uygulamayı Viyana Belediyesi’ni ziyaret ettiğinde gördüğünü ve örnek aldıklarını anlatan Başkan Yaşar şunları söyledi:

AMAÇ SAYDAM BELEDİYECİLİK

“Bizim amacımız saydam belediyecilik. Bu uygulamayı Viyana Belediyesi’nde görmüştüm, çok beğendim. İkinci dönem göreve başlarken, 2014’te başlattım. Belediyenin girişinde yer alan tabloda son iki yılın bütçe rakamları karşılaştırmalı olarak yer alıyor. Personel giderinden diğer harcamalara, yatırımlardan vergi gelirlerine kadar rakamlar yazıyor.

GİZLEMENİN ANLAMI YOK

Belediyenin kaç lira bütçesi var, kaynaklarını nereye harcıyor, hepsi var. Vatandaş açıkça görebiliyor. Gizlemenin anlamı yok. Bunu görüp çok tebrik eden oldu. 5 yıldır devam ettirdiğimiz güzel bir uygulama. Bütçenin yanında belediye meclis üyelerimizin fotoğrafları, görev yapmış belediye başkanlarının da fotoğrafları ve görev dönemleri yer alıyor. Onlara da vefamızı gösterdik.”

ÇOK SIKI BİR MALİ DİSİPLİN UYGULUYORUZ

Yeni dönemde sıkı bir mali disiplin uygulayacaklarını da belirten Başkan Yaşar şöyle devam etti: “2009’da göreve geldiğimizde belediyenin bütçeden fazla borcu vardı. Büyükşehir’deki borcumuzu düşsek 150 milyon civarında borcumuz var. Bu sene çok sıkı bir mali disiplin uyguluyoruz. Sene sonuna veya gelecek yılın ikinci yarısına kadar bunu belli bir seviyeye getireceğiz. Biz bütün işimizi kendimiz yapıyoruz. Kaldırım taşını kendimiz üretiyoruz, kendimiz döşüyoruz. Park bahçelerde imalatları kendimiz yapıyoruz. Düğün salonlarını da kendimiz işletiyoruz. Belediyenin 100 yıllık alt yapısı tamamlandı. Karşıyaka Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri’ni o zaman 80 milyona ihale ettik, bugün 300 milyona yapamayız. Borcumuz var ama biz boşa harcama yapmadık. Kalıcı yatırımlara harcadık. Değerlenecek, fayda sağlayan işler yaptık.”

10 YILDA 58 DURAK

Yenimahalle Belediyesi son 10 yılda toplam 58 taksi durağının yapım ve tadilatını gerçekleştirdi. Modern taksi durakları projesi ile taksici esnafı, bekleme salonu, mutfak ve tuvalet bulunan duraklarda sağlıklı ortamlarda çalışıyor. Son olarak Hurdacılar Sitesi girişine yapılan taksi durağında çalışmaları tamamlayan Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı ekipler, durağı hizmete açmak için gün sayıyor. Taksicilerin çalışma şartlarının zorluklarını bildiğini ifade eden Başkan Yaşar, “Taksiciler yaz kış demeden, sıcakta, soğukta direksiyon başında. İşlerinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Biz de bu yüzden, onların rahat çalışması için modern, ferah duraklar inşa ediyoruz. Bugüne kadar pek çok taksi durağını yeniden inşa ederek, taksicilerimizin hizmetine sunduk. Onlar da daha iyi şartlarda çalışıp, vatandaşa daha iyi hizmet verecekler” dedi.