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Ankara Haberleri: Belediye başkanı işi bilmiyorsa Allah o şehre yardım etsin

ANKARA HABERLERİ

Belediye başkanı işi bilmiyorsa Allah o şehre yardım etsin

Hürriyet Haber
11.03.2019 - 09:05Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP'nin adayının proje olarak ortaya koyduğu 'su parası' proje değil, bir tarife. Şehirlerin geleceği belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır. Belediye başkanı işi bilmiyorsa Allah yardım etsin o şehre" dedi.

Hürriyet Haber

 

Özhaseki, Yedi Renk Tek Yürek Platformu tarafından Söğütözü’ndeki bir otelde düzenlenen programa katıldı. Ana muhalefet partisi mensuplarının kedisine yönelik “Ankaralı değil” eleştirisine cevap veren Özhaseki, şunları söyledi:

“Kemal Bey dedi ki benim için, ‘Kayserili, Ankara’ya aday olur mu?’ El insaf arkadaşlar, insanın doğduğu şehir söylenerek ayrımcılık yapılır mı? Beni doğduğum şehirden dolayı ayıplıyorsa önce kendine baksın. Tunceli’de doğmuş, CHP’nin genel başkanı, İzmir’den milletvekili olmuş. İzmir’in sokaklarını benim kadar bilmez. Sonra seni İstanbul’a aday koymuşlar. İstanbul’u bilir misin, onu da bilmez. Ne biçim iştir bu anlayamadım. Önce aynaya bir bak sen. Ankara’yı benim kadar iyi bilen iki arkadaş bulsunlar, bütün sözlerimi geri çekeceğim.”

EN İYİ BİLEN ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

Özhaseki, Keçiören’de MHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Alparslan Doğan’ın seçim irtibat bürosu açılışına da katıldı. Burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nın projesi olmadığını ifade eden Özhaseki, “Ne yapacaksın 5 sene boyunca? Slogan şöyle, ‘Yavaş yavaş.’ Yani acele etme. Bizim, ilçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla. Bunları yapmaya gücümüz yeter ancak karşı taraftan ne yazık ki proje görmüş değiliz” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da “Özhaseki, Ankara’yı Ankara’da en iyi bilen 3 kişiden biridir. Çünkü bakanlığı döneminde Ankara’nın 100 binlik planlarını yaptırmıştır” ifadelerini kullandı. Açılışa, Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile partililer katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belediye başkanı işi bilmiyorsa Allah o şehre yardım etsin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Mart 2019 tarihinde saat 09 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belediye başkanı işi bilmiyorsa Allah o şehre yardım etsin haberi güncellenecektir.

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