Bekçilere yakın savunma eğitimi

Gece saatlerinde mesaiye başlayan bekçiler, suç ve suçluyla etkin mücadelede aktif rol oynuyor. Mesleğe başlamadan önce belli eğitimleri alan bekçilerin, görev yaptıkları dönemlerde de eğitim almaları mesleki becerilerini pekiştirme ve reflekslerini canlı tutmalarını sağlıyor.

SEKİZ HAFTA SÜRDÜ

Bin bekçi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla asayiş ve eğitim şube müdürlüklerinin koordinasyonunda 8 hafta boyunca eğitime alındı. Bekçilere alanında uzman personelce telsiz muhaberesi, yakın savunma taktikleri, halkla ilişkiler, insan hakları ve disiplin mevzuatının da aralarında bulunduğu konularda kategorik ve pratik eğitim verildi. Bekçilerin mesleğe başlarken öğrendiklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanacağı belirtildi.