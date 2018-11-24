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Ankara Haberleri: Bekçilere yakın savunma eğitimi

ANKARA HABERLERİ

Bekçilere yakın savunma eğitimi

Orhan Onur GEMİCİ/AA
24.11.2018 - 16:15Son Güncelleme :

Başkent sokaklarının güvenliğini sağlayan bin çarşı ve mahalle bekçisi, belli dönemlerde aldıkları eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Orhan Onur GEMİCİ/AA

Gece saatlerinde mesaiye başlayan bekçiler, suç ve suçluyla etkin mücadelede aktif rol oynuyor. Mesleğe başlamadan önce belli eğitimleri alan bekçilerin, görev yaptıkları dönemlerde de eğitim almaları mesleki becerilerini pekiştirme ve reflekslerini canlı tutmalarını sağlıyor.

SEKİZ HAFTA SÜRDÜ

Bin bekçi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla asayiş ve eğitim şube müdürlüklerinin koordinasyonunda 8 hafta boyunca eğitime alındı. Bekçilere alanında uzman personelce telsiz muhaberesi, yakın savunma taktikleri, halkla ilişkiler, insan hakları ve disiplin mevzuatının da aralarında bulunduğu konularda kategorik ve pratik eğitim verildi. Bekçilerin mesleğe başlarken öğrendiklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanacağı belirtildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bekçilere yakın savunma eğitimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2018 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bekçilere yakın savunma eğitimi haberi güncellenecektir.

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