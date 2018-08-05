Bekçiler mahalleye operasyonla döndü

İhtiyaç kalmadığı için 2008’de kaldırılan mahalle bekçileri, görevlerine ‘operasyonel birim’ gibi geri döndü. Ankara Kalesi’n de görev yapan 2 bekçi, şüphelendikleri aracı durdurarak araç içindekilere GBT sorgulaması yapmak istedi. Bekçiler, kaçmaya çalışan aracı, lastiklerine ateş ederek durdurdu. İki şüpheliyi gözaltına alıp polis ekiplerini bilgilendiren bekçiler, araçtaki 10 kilo esrarı yakalattı.

10 KİLO ESRARI YAKALATTI

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ulus’ta görev yapan 2 bekçi, 30 Temmuz gecesi şüphelendikleri bir aracı durdurarak araç içindeki 2 kişiye GBT sorgulaması yapmak istedi. Ancak sürücü gaza basarak kaçmaya çalışınca bekçilerden biri aracın lastiğine 2 el ateş ederek patlattı. Bunun üzerine araçtan inip kaçmaya çalışan iki şüpheli Ufukcan Boyraz ve Özay Demir ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Bekçiler, iki şüpheliyi yakaladı. Mahalle bekçileri durumu bağlı bulundukları polis ekibine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekibi, şüphelileri gözaltına alırken, araçta yapılan aramada 10 kilo esrar ele geçirildi.

YENİDEN SOKAKLARA ÇIKTILAR

‘Mahallerde bir olay çıkmadan veya çıktıktan sonra anında müdahaleyi mümkün kılacak yeni güvenlik konsepti’ kapsamında mahalle bekçileri tekrar göreve başladı. İhtiyaç kalmadığı için 2008’de yürürlüğe giren kanunla, yardımcı hizmetler sınıfından emniyet hizmetleri sınıfına alınarak emniyet müdürlükleri bünyelerinde görevlendirilen bekçiler, silah kullanabilme, GBT sorgusu, gözaltı ve yakalama yetkisiyle yeniden mahallelere döndü.

ÖZEL HAREKÂT EĞİTİMİ

Özel Harekât polisi tarafından da eğitimden geçirilen bekçiler, tam donanımlı hale geldikten sonra Türkiye genelinde illerin ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirildi. Çarşı ve Mahalle kadrolarıyla işbaşı yapan bekçilerin, son bir yılda görev yaptıkları mahallelerde başta hırsızlık olmak üzere suç oranlarında yüzde 20 azalma olduğu belirlendi.