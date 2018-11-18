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Ankara Haberleri: Bebeğini görmek için hergün 160 kilometre

ANKARA HABERLERİ

Bebeğini görmek için hergün 160 kilometre

Duygu YENER/AA
18.11.2018 - 10:56Son Güncelleme :

Sağlık sorunları nedeniyle erken doğum yaparak 27 haftalıkken 940 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getiren Sinem Tekin, yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren bebeğini bir saat görebilmek için her gün 160 kilometre yol katediyor.

Duygu YENER/AA

Polatlı’da yaşayan 29 yaşındaki Tekin, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde erken doğum yaptı. Tekin'in, Ecem Aymina adını verdiği bebeği, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iki haftadır tedavi görüyor. Polatlı’da yaşadığını, bu yüzden bebeğini görmek için her gün kilometrelerce yol gelip gittiğini ifade eden Tekin, "Onunla buluştuktan sonra saatler, dakikalar çok hızlı geçiyor. Anne olduğumun farkına varıyorum. Kucağıma alıp onun sıcaklığını hissettiğimde her şey bir anda değişiyor. Kokusu ve sıcaklığıyla birbirimizi daha yakından tanımayı öğreniyoruz" diye konuştu. Hastanenin Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Tayman ise şunları söyledi: "Prematüre bebeklerin tedavi süreçleri çok uzun. Taburcu olanları biz 'kahraman' olarak nitelendiriyoruz. Aileleri her gün buraya gidip geliyorlar. Çocuklarının başında duruyorlar. Küçük elleriyle yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Zor bir süreç. Psikolojik ve manevi destek aileler çok önemli" dedi.

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