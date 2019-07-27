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Ankara Haberleri: Bayrama dolandırıcı gölgesi düşmesin

ANKARA HABERLERİ

Bayrama dolandırıcı gölgesi düşmesin

İHA
27.07.2019 - 16:59Son Güncelleme :

E-ticaret pazarının her geçen gün büyümesiyle birlikte yaşanan dolandırıcılık olaylarının da arttığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2014 yılında 18.9 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, 2018'de yüzde 216 artışla 59.9 milyar TL'ye yükseldi.

İHA

Pazardaki rekor büyüme, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor” dedi. Palandöken, şunları söyledi:“Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı maalesef mağduriyet yaşadı. Satın aldıkları kurban etlerinin büyükbaş yerine küçükbaş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi olaylarla karşılaştılar. İnternetteki kurbanlık satışlarında, başka bir hayvanın fotoğrafı konularak satışa çıkarılan kurbanlıkların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden vatandaşlarımız kurbanlıklarını internet üzerinden değil, kurban pazarına gidip görerek satın almalı. Hayvanın dişinin çıkıp çıkmadığına ve diğer fiziksel özelliklerine bakılarak sağlıklı olduğuna karar verilmeli. En önemlisi dini açıdan hayvan kurban olur mu olmaz mı ona bakılmalı. Aksi halde bayram sevabımızın üzerine dolandırıcı gölgesi düşebilir.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayrama dolandırıcı gölgesi düşmesin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayrama dolandırıcı gölgesi düşmesin haberi güncellenecektir.

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