Bayram öncesi tatlı uyarı: ‘Merdiven altı'na dikkat

Bayramların olmazsa olmazları şeker, çikolata ve tatlılar, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş torbalarına girmeye başlarken, yetkililer de kaliteli ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda vatandaşları uyardı. Hürriyet Ankara’ya konuşan Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci, ‘merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde üretilen ve kayıt dışı satılan insan sağlığına zararlı kalitesiz ürünlere dikkat çekti. Pastane ve fırınların denetlendiğini ancak merdiven altı yerlerin gözardı edildiğini ifade eden Kahveci, şunları söyledi:

FISTIK YERİNE SOYA

“Maalesef bugün merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilen ürünlerin içine ceviz adı altında farklı şeyler; Antep fıstığı yerine soya gibi ya da yer fıstığının yeşile boyanarak kullanıldığını duyuyoruz. Sanayide kullanılan glikozu, şeker yerine kullanıyorlar. Üretimi daha ucuza getirmek için baklavanın içine sağlığa zararlı, ucuz malzemeler koyuyorlar.

ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIN

Bu tür ürünler genelde motorize ekipler tarafından satılıyor. Bu söylediklerim, pazar köşelerinde tatlı satışı yapan şahıslar için de geçerli. Bizim tavsiyemiz, insanlar mahallelerindeki esnaftan alışveriş yapsınlar. Çünkü hem esnafa kazandırmış olurlar hem de bir şikâyet durumunda karşılarında muhatap bulabilirler. Ucuz diye sağlıksız gıdalar tüketip sağlıklarından olmasınlar.”

CEVİZLİ BAKLAVA 45 TL

Baklava ve diğer tatlıların kilogram fiyatları ise şöyle:

* Cevizli baklava: 45-55 TL arası

* Fıstıklı baklava: 60-80 TL arası

* Diğer baklava ve tatlı çeşitleri: 50-55 TL arası

HALK EKMEK’E BAKLAVA TEPKİSİ: BELEDİYE, ESNAFIYLA REKABET EDİYOR

Öte yandan Kahveci, Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın baklava satışına başlamasını da eleştirdi. Konuyu büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile de görüşeceklerini belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

“‘Biz devlet olarak esnaflık yapmayız, esnafa destek oluruz’ deniyor ama şu an bir belediye, esnafıyla rekabete giriyor. İnsan ‘bu esnaflık değil de nedir’ diye sormadan geçemiyor. Halk Ekmek bünyesinde köprü altlarına pastane, kafeterya gibi yerler açıldı. Pastane malları satıyorlar ve esnaf olarak bu bizi üzüyor.”