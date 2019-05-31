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Ankara Haberleri: Bayram öncesi tatlı uyarı

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Bayram öncesi tatlı uyarı

Sedat CENİKLİ
31.05.2019 - 16:05Son Güncelleme :

Bayram öncesi Ankaralılara ‘merdiven altı’ ürünler konusunda uyarıda bulunan Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, “Ucuz diye bilmedikleri yerlerden ürün almasınlar” dedi. Kahveci, ürünlerin fiyatlarının 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar değiştiğini söyledi.

Sedat CENİKLİ

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların şeker, çikolata ve tatlı alışverişi de başladı. Ankaralılar bayramda misafirlerine ikram etmek için hem hesaplı hem de kaliteli ürünler almaya özen gösterirken, Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, ‘merdiven altı’ ürünler konusunda vatandaşları uyardı. Başkent’te şeker, çikolata ve tatlı fiyatlarının, önceki yıl ile aynı olduğunu kaydeden Kahveci şunları söyledi:

KÂRIMIZDAN FEDAKÂRLIK YAPTIK

“Vatandaşa kaliteyi ucuza vermek adına hizmette bulunuyoruz. Son ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurduğumuzda Pastacılar Odası olarak, esnaf olarak Ramazan Bayramı geliyor diye ekstra bir fiyat belirlemedik. Yılbaşı’ndan bu yana fiyat neyse şu anda da aynı. 2018’in Ağustos’undan bu yana bizim girdilerimiz ciddi anlamda iki kat pahalandı. Ancak halkın alım gücünü de düşünerek, kârımızdan fedakârlık yapmak adına fiyatlarımızı artırmadık. Şu an da ortalama ürünlerimiz, 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar değişiyor. Tabi bu ürünün kalitesine göre değişiyor.

YEŞİL BOYALI YER FISTIĞI!

Ramazan ayı içinde olmamıza rağmen pazar kenarlarında, cadde ve sokak başlarında motorize araçlarla ürün satanlar var. Bunların kimler tarafından hangi ortamda üretildiğini bilmiyoruz. Motorize olduğu için denetleme ve yakalama olmuyor. Motorize ve kayıt dışı olmalarından dolayı denetlenmesi mümkün değil yani. Sabaha kadar üretim yapıp, gündüzleri de satış yapıyorlar. Mesela ceviz yerine yer fıstığı, toz şeker yerine tatlandırıcı, yeşil fıstık yerine soya fasulyesi ile karıştırılmış boyalı yer fıstığı gibi malzemeler koyuyorlar ürünlere.

SEMTİNİZDEKİ ESNAFTAN ALIN

Elbette alım gücünün düşmesiyle insanların merdiven altına meylettiği de oluyor. Benim tüketicilere tavsiyem, kendi mahallesinden, oturduğu semtteki esnaftan alışveriş yapsınlar. Hem teşekkürlerini hem de bir sorunla karşılaştıklarında şikâyetlerini iletebilirler. Ucuz diye bilmedikleri yerlerden ürün almasınlar. Bizim iş yerlerimizde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca verilmiş üretim belgeleri var, Sağlık Bakanlığı denetliyor. Yani hijyenik bir ortamda, içine glikoz ya da tatlandırıcı gibi malzemeler koymadan insan sağlığına zararı olmayan ürünler yapıyoruz."

Bayram öncesi tatlı uyarı

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram öncesi tatlı uyarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mayıs 2019 tarihinde saat 16 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram öncesi tatlı uyarı haberi güncellenecektir.

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