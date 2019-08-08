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Ankara Haberleri: Bayram mesaisi

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Bayram mesaisi

Hürriyet Haber
08.08.2019 - 16:35Son Güncelleme :

Belediyeler, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için kolları sıvadı.

Hürriyet Haber

İlçe belediyelerin zabıta müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şekerleme, pasta ve tatlı üretim imalathaneleri ve satış noktaları ile gıda satışı yapan iş yerleri ve pazarlarda denetimlerini artırdı. Vatandaşın sağlıklı ürünleri tüketebilmesi için seferber olan zabıta ekipleri, genel temizlik, hijyen koşullarının sağlanması, sağlık kurallarının uygulanması, gramaj ve etiket kontrolleri için yoğun mesai harcıyorlar.

OLUMSUZ DURUMDA BİLGİ VERİN

Çankaya Belediyesi ekipleri denetimler sırasında olumsuz bir durumla karşılaşmazken, alışveriş yapan vatandaşları da uyardı. Ekipler, denetimlerin daha sağlıklı olması için vatandaşların haksız bir durumla karşılaşmaları ya da işletmelerde gördükleri olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşabilecekleri bilgisini verdi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Zabıta ekiplerinin denetimleri artırdığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ediyor, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Bayram mesaisi

ASIL GÖREV İŞLETME SAHİPLERİNİN

Vatandaşın sağlıklı ürünleri tüketmesi için işletme sahiplerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz düzenli olarak imalathaneleri ve üretim tesislerini kontrol ediyor. Kimsenin halkın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceğiz. Amacımız ilçe sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi” diye konuştu.

PAZAR YERLERİ DE DENETİMDE

Gölbaşı Beeldiyesi ekipleri ise gıda üretim ve satış noktalarının yanı sıra alışveriş standartlarını sağlamak amacıyla giyim satışı yapılan dükkanlar ile pazar yerlerini de denetliyor. Gıda satış noktalarındaki denetimlerde sağlıklı ve güvenilir bir alışveriş ortamı olduğunu tespit ettiklerini açıklayan ekipler, denetimlerin bayrama kadar süreceğini kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram mesaisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram mesaisi haberi güncellenecektir.

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