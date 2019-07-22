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Ankara Haberleri: Bayram için ek sefer

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Bayram için ek sefer

Arife Yıldız ÜNAL/AA
22.07.2019 - 15:54Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin artırıldığını belirtti.

Arife Yıldız ÜNAL/AA

Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT'lerde günlük 16 seferin 18'e çıkarıldığını ifade eden Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. YHT’ler Ankara'dan 11.15'te, İstanbul Söğütlüçeşme'den saat 17.00'de hareket edecek" diye konuştu. Turhan, TCDD Taşımacılık tarafından ek YHT seferlerinin yanı sıra bölgesel ve ana hat trenlerinin de kapasitelerinin ilave vagonlarla arttırıldığını dile getirerek, "Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı" dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram için ek sefer hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram için ek sefer haberi güncellenecektir.

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