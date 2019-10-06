Batıkent’in suçu ne

RİNG ÜCRETİ KALKMALI
Hürriyet Ankara okuru Tunç Durmaz, “2014 öncesi açılan metro ringi güzergâhlarında oturan vatandaşların suçu ne? Bu vatandaşlar neden daha fazla ulaşım ücreti ödemek zorunda kalıyor? Metro ringleri için aktarma ücreti tümüyle kaldırılmalı. Şu haliyle metro ringleri, ÖHO ve dolmuş hatlarına rant sağlamaktan başka bir işe yaramıyor” diyor.
KIZILAY’DA 40 TAKLA
Bu fotoğrafı WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen Hürriyet Ankara okuru, kentin kalbi Kızılay’daki kaldırımların haline dikkat çekiyor ve “Kızılay’da yürürken 40 takla atıyoruz. Bu görüntü, başkentin kalbi Kızılay’a hiç yakışmıyor” eleştirisinde bulunuyor.
* ŞEHİR HASTANESİ YOLU 6 AYDA ÇÖKTÜ
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