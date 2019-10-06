Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Batıkent’in suçu ne

Ankara Haberleri: Batıkent’in suçu ne

ANKARA HABERLERİ

Batıkent’in suçu ne

Hürriyet Haber
06.10.2019 - 15:48Son Güncelleme :

Ankara’da, 2014 sonrası konulan ring seferlerinde ‘metroya ücretsiz aktarma’ yapılırken, 2014 öncesindeki ring seferlerinde ise metro aktarması için vatandaşlar 1 TL ödemek zorunda kalıyor.

Hürriyet Haber

RİNG ÜCRETİ KALKMALI

Hürriyet Ankara okuru Tunç Durmaz, “2014 öncesi açılan metro ringi güzergâhlarında oturan vatandaşların suçu ne? Bu vatandaşlar neden daha fazla ulaşım ücreti ödemek zorunda kalıyor? Metro ringleri için aktarma ücreti tümüyle kaldırılmalı. Şu haliyle metro ringleri, ÖHO ve dolmuş hatlarına rant sağlamaktan başka bir işe yaramıyor” diyor.

KIZILAY’DA 40 TAKLA

Bu fotoğrafı WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen Hürriyet Ankara okuru, kentin kalbi Kızılay’daki kaldırımların haline dikkat çekiyor ve “Kızılay’da yürürken 40 takla atıyoruz. Bu görüntü, başkentin kalbi Kızılay’a hiç yakışmıyor” eleştirisinde bulunuyor.

Batıkent’in suçu ne

ŞEHİR HASTANESİ YOLU 6 AYDA ÇÖKTÜ

Ring seferinde çifte tarifeRing seferinde çifte tarife

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Batıkent’in suçu ne hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ekim 2019 tarihinde saat 15 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Batıkent’in suçu ne haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Elmadağ’daki canlara mama götürdüler

Elmadağ’daki canlara mama götürdüler

97. yıl dönümüne özel anma etkinliği

97. yıl dönümüne özel anma etkinliği

Kaleye gözümüz gibi bakmak zorundayız

Kaleye gözümüz gibi bakmak zorundayız

Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te

Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te

Hayvanlar için renkli buluşma

Hayvanlar için renkli buluşma

Güçlüler tutunamadı

Güçlüler tutunamadı

Lüküs Hayat ilk kez DT sahnesinde

Lüküs Hayat ilk kez DT sahnesinde

Etüt merkezinden tıp fakültesine

Etüt merkezinden tıp fakültesine

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara7 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

07 Ekim 2019, Pazartesi
  • İmsak
    05:20
  • Güneş
    06:43
  • Öğle
    12:42
  • İkindi
    15:55
  • Akşam
    18:30
  • Yatsı
    19:48
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.