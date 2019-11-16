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Ankara Haberleri: Batıkent Meydan AVM çevresi yenileniyor

ANKARA HABERLERİ

Batıkent Meydan AVM çevresi yenileniyor

Murat YILMAZ
16.11.2019 - 16:36 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, Meydan AVM önündeki etkinlik alanını baştan aşağı yenilecek.

Murat YILMAZ

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ‘Batıkent’in kalbi’ olarak tanımladığı alan için, “7’den 70’e yaşlının, engellinin, çocukların, ailelerin keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan haline getireceğiz” dedi. Yaşar yenileme çalışmaları hakkında Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

GENÇLER İÇİN BAŞARDIK

“Burası Batıkent’in kalbi. Daha önce Batıkentli aileler ve gençler Kızılay gibi merkezlere gidiyordu. Gençlerin bir araya gelip vakit geçirebileceği, eğitim, kültür gibi birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayabileceği merkez inşa etmek istedik ve bunu başardık. Batıkent Meydan AVM ve çevresi yalnıza ilçe sakinlerinin değil tüm Ankaralıların tercih ettiği bir merkez konumunda. Gençlerimiz gün boyunca mutlu ve güvenli bir şekilde vakit geçiriyor, sosyalleşiyor.

Batıkent Meydan AVM çevresi yenileniyor

HAVUZUN ALTINA KULİS

Özel günlerde anmaları, kutlamaları burada yapıyoruz. Birçok konser ve açık hava sinema etkinliğini de düzenlediğimiz bu alanı amacına uygun olarak yeniden düzenleme kararı aldık. Mevcut yeşil alana dokunmuyoruz. Kafelere çeki düzen veriyoruz. Tören alanı ile heykeli yeni bir yere alıyoruz, arkasında hemen havuz bulunacak. Havuzun altına kulis yapılacak konserler de kullanılabilecek. Toplam 7 bin metre kare üzerine konumlandırılacak alandaki süs havuzunda su gösterileri yapılacak.”

ÇALIŞMA NİSANDA BAŞLIYOR

Oturma ve açık hava sinema gösterim alanlarının da bulunacağını anlatan Yaşar, “Engellilerin erişimine uygun olacak. 7’den 70’e yaşlının, engellinin, çocukların, ailelerin keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan haline getireceğiz. Yenileme çalışması Batıkent’e daha da ivme kazandıracak. Şu anda malzeme seçimleri yapılıyor. Taş işçiliği ağırlıklı olacak. Şubat ayında ihalesini yaparak nisan gibi başlamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız için her ayrıntıyı düşündüğümüz alan yenilenen görünümü ile gece gündüz yine hizmet sunmaya devam edecek” bilgisini paylaştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Batıkent Meydan AVM çevresi yenileniyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2019 tarihinde saat 16 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Batıkent Meydan AVM çevresi yenileniyor haberi güncellenecektir.

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