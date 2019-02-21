Batı Çevre Yolu’na Bağlıca Kavşağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Bağlıca bölgesini Batı Çevre Yolu’na direkt bağlayacak kavşak için çalışmalara başladı. Kavşağın tamamlanması için yaklaşık üç aylık bir sürecin işletileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri verdi: “Bölgede menfez inşa edilecek, Çevre Yolu’ndan da Bağlıca Bulvarı’na geçiş sağlanacak. Kesintisiz trafik hedefiyle çalışmalarına başlanan kavşak üç ayda tamamlanacak. AŞTİ’den çıkan otobüsler bu güzergahtan Çevre Yolu’na ulaşacak.”

AŞTİ’NİN GÜZERGÂHI DEĞİŞECEK

Çalışmalar tamamlandığında AŞTİ’den çıkış yapan otobüsler, Sabancı, 15 Temmuz Şehitler ve Bağlıca bulvarlarını takip ederek Batı Çevre Yolu’na ulaşabilecek. Bağlıca Mahallesi’nden Çevre Yolu’na çıkış yapmak isteyen sürücüler de, Elvankent ya da Yaşamkent’deki bağlantı noktalarına ulaşmak için fazladan 8 ila 11 kilometre yol kat etmek zorunda kalmayacak. Her gün Bağlıca’dan çıkıp Eskişehir Yolu’nu kullanarak Yaşamkent Kavşağı’ndan Batı Çevre Yolu’na ulaşan sürücüler çift yönde 22 kilometre daha az mesafe katedecek. Kavşak açılığında hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

İZNİ OLANLAR GEÇEBİLİYORDU

Hürriyet Ankara, 28 Mayıs 2018’de yayınlanan Okur-Yazar köşesinde, ‘Batı Çevre Yolu bağlantısı vatandaşa yasak’ başlığıyla Bağlıca’dan Çevre Yolu’na ulaşmak isteyen sürücülerin yaşadığı sorunu gündeme getirmişti. Vatandaşlar, Bağlıca Bulvarı’ndan Çevre Yolu’na çıkış sağlayan noktanın bekçi ve demir kapılarla engellenerek; hafriyat kamyonları, servis minibüsleri ve bazı sivil araçların geçişine izin verildiğine dikkat çekmişti.