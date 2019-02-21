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Ankara Haberleri: Batı Çevre Yolu’na Bağlıca Kavşağı

ANKARA HABERLERİ

Batı Çevre Yolu’na Bağlıca Kavşağı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
21.02.2019 - 09:13Son Güncelleme :

Bağlıca’yı Çevre Yolu’na bağlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir, kavşağı 3 ay içerisinde tamamlanmayı hedefliyor. Çevre Yolu’na komşu olan bölgede yaşayanlar, kavşağın açılması ile birlikte her gün çift yönde 22 kilometrelik tasarruf yapabilecek.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Bağlıca bölgesini Batı Çevre Yolu’na direkt bağlayacak kavşak için çalışmalara başladı. Kavşağın tamamlanması için yaklaşık üç aylık bir sürecin işletileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri verdi: “Bölgede menfez inşa edilecek, Çevre Yolu’ndan da Bağlıca Bulvarı’na geçiş sağlanacak. Kesintisiz trafik hedefiyle çalışmalarına başlanan kavşak üç ayda tamamlanacak. AŞTİ’den çıkan otobüsler bu güzergahtan Çevre Yolu’na ulaşacak.”

AŞTİ’NİN GÜZERGÂHI DEĞİŞECEK

Çalışmalar tamamlandığında AŞTİ’den çıkış yapan otobüsler, Sabancı, 15 Temmuz Şehitler ve Bağlıca bulvarlarını takip ederek Batı Çevre Yolu’na ulaşabilecek. Bağlıca Mahallesi’nden Çevre Yolu’na çıkış yapmak isteyen sürücüler de, Elvankent ya da Yaşamkent’deki bağlantı noktalarına ulaşmak için fazladan 8 ila 11 kilometre yol kat etmek zorunda kalmayacak. Her gün Bağlıca’dan çıkıp Eskişehir Yolu’nu kullanarak Yaşamkent Kavşağı’ndan Batı Çevre Yolu’na ulaşan sürücüler çift yönde 22 kilometre daha az mesafe katedecek. Kavşak açılığında hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

İZNİ OLANLAR GEÇEBİLİYORDU

Hürriyet Ankara, 28 Mayıs 2018’de yayınlanan Okur-Yazar köşesinde, ‘Batı Çevre Yolu bağlantısı vatandaşa yasak’ başlığıyla Bağlıca’dan Çevre Yolu’na ulaşmak isteyen sürücülerin yaşadığı sorunu gündeme getirmişti. Vatandaşlar, Bağlıca Bulvarı’ndan Çevre Yolu’na çıkış sağlayan noktanın bekçi ve demir kapılarla engellenerek; hafriyat kamyonları, servis minibüsleri ve bazı sivil araçların geçişine izin verildiğine dikkat çekmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Batı Çevre Yolu’na Bağlıca Kavşağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Şubat 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Batı Çevre Yolu’na Bağlıca Kavşağı haberi güncellenecektir.

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