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Ankara Haberleri: Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok

ANKARA HABERLERİ

Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok

Hürriyet Haber
27.10.2019 - 16:16 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara okuru Semih Baydar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 6 Eylül’de Dumlupınar Bulvarı’nda (Eskişehir Yolu) başlattığı ‘katlı kavşak’ çalışmalarıyla ilgili soruyor.

Hürriyet Haber

NE ZAMAN BİTECEK?

“İnşaat sahasında yer alan tabelada işin başlangıç tarihi belirtilmiş ancak bitiş tarihi belirtilmemiş. Mahalle sakinleri olarak inşaatların ne zaman biteceğini merak ediyoruz. Kavşak çalışmaları ne zaman bitecek?”

Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ekim 2019 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok haberi güncellenecektir.

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