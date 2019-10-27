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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ekim 2019 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok haberi güncellenecektir.