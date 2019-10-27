Başlangıç tarihi var bitiş tarihi yok

NE ZAMAN BİTECEK?
“İnşaat sahasında yer alan tabelada işin başlangıç tarihi belirtilmiş ancak bitiş tarihi belirtilmemiş. Mahalle sakinleri olarak inşaatların ne zaman biteceğini merak ediyoruz. Kavşak çalışmaları ne zaman bitecek?”
* ‘ALO 153 MAVİ MASA EZBERE YANIT VERİYOR’ ELEŞTİRİSİ
* KOCATEPE OTOPARKI’NDAN ÇIKMAK İÇİN DÖNÜP DURUYORUZ
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