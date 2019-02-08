Başkent’te kaza dolu gece

Başkent’te son günlerde meydana gelen yağışlarla birlikte trafik kazalarında da artış yaşandı. Özellikle akşam ve gece saatlerinde meydana gelen kazalarda, ıslak zeminde sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Üç farklı kazada dört kişi yaralandı. Keçiören Yeşiltepe Mahallesi'nde Erbakan Bulvarı üzerinden Günebakan Sokak yönüne dönen Sakine Y.'nin kullandığı 06 BFC 842 otomobil, virajda savrularak yeşil alana girdi. Yol kenarındaki ağacı deviren otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kuzey Yıldızı Vadisi'ne uçtu. Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi önünde takla atarak duran otomobilin sürücüsü Sakine Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Sakine Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KONTROLDEN ÇIKTI DURAĞA GİRDİ

Altındağ Orhan Kemal Caddesi’nde, Aydınlıkevler yönünde ilerleyen 06 GB 8795 plakalı otomobil, döner kavşakta sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, park halindeki 06 C 4612 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, otobüs durağına girerek durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken aracın ön tarafı hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYE ARACINA ARKADAN ÇARPTI

Konya Yolu’nda seyir halindeki D.K. yönetimindeki 06 ZRP 52 plakalı otomobil, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü önünde yol temizlik çalışması yapan belediye aracına arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.