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Ankara Haberleri: Başkentray anketi başladı

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Başkentray anketi başladı

Murat YILMAZ
14.12.2019 - 09:59 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başlattığı anket çalışmasıyla, kentli tarafından kullanımı düşük olan Başkentray’ın az tercih edilmesinin sebeplerini tespit etmeye çalışıyor.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Ankaralılar tarafından kullanım oranı düşük olan Başkentray’ın az tercih edilmesinin gerekçelerini tespit etmek ve kullanımını iyileştirmek için anket çalışması başlattı. Anket, aralık ayı sonuna kadar devam edecek. ABB’nin internet sitesi üzerinden kişi ve kimlik bilgileri alınmadan yapılan anket, “Banliyö treni kullanıyor musunuz?” sorusuyla başlıyor. 3 cevaplı soruya “Düzenli olarak kullanıyorum” cevabını verenler Başkentray ile ilgili sorularla ankete devam ederken, “Arada sırada kullanıyorum” veya “Kullanmıyorum” yanıtını işaretleyenlere ise toplu taşıma tercihleri ile ilgili farklı sorular yöneltiliyor. 

HANGİ KOŞULLARDA DÜZENLİ KULLANIRSINIZ

Ulaşıma harcanan aylık ücret, aktarma sayısı, yolculuk süresi, tercih edilen toplu taşıma araçları, gidilen yerler, hangi toplu taşıma aracından ne kadar memnun olunduğu, meslek, yaş ve cinsiyet gibi soruların yer aldığı ankette vatandaşlara Başkentray ile ilgili de “Banliyö trenlerini hangi koşullarda düzenli kullanırsınız? Banliyö trenini düzenli olarak kullanamama nedeniniz nedir? Banliyö trenlerini daha önce hiç düzenli kullandınız mı? Neden banliyö trenlerini düzenli kullanmayı bıraktınız?” soruları yöneltiliyor.

İTİRAZLARI ŞİMDİDEN ÖĞRENMEYE BAŞLADIK

Anketten çıkan sonuçlara göre TCDD ile birlikte Başkentray’a yönelik iyileştirme yapmayı planladıklarını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: “Mamak, Sincan ve Etimesgut üzerinden gidip gelen raylı sistemin neden çok kullanılmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Banliyö hattı güzel planlanmış, şehrin tam ortasından geçen bir hat. Neden az kullanılıyor? Üç tane vagon var, saatleri uygun değil gibi bir takım itirazları şimdiden öğrenmeye başladık. Banliyöyü anketle ölçüp daha fazla kullanılmasını sağlarsak ve eğer TCDD ile istenen talepleri çözebilirsek ulaşımın ve trafiğin rahatlatılmasını sağlarız.”

İLK YANIT HÜRRİYET ANKARA OKURLARINDAN GELMİŞTİ

Hürriyet Ankara, ABB’nin Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray’la ilgili anket yapma kararını 29 Kasım’da ‘Başkentray anketi’ manşetiyle duyurmuştu. Hürriyet Ankara okurları, anket öncesi 2 Aralık’ta Okur Yazar Köşesi’ne gönderdikleri iletide Başkentray’a binmeme nedenlerini şöyle belirtmişti: “Başkentray, üç vagonla hizmet veriyor ve 15 dakikada bir geliyor. Başkentray son seferini saat 19.45’te yapıyor ve ulaşım bitiyor. Öğrenci abonman kartı (60 TL’ye 200 biniş) Başkentray’da geçmiyor. Başkentray’a aktarma yapan EGO otobüsü hattı maalesef bulunmuyor.”

GÜNLÜK 111 SEFER 38 BİN YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri sırasında, Başkentray’ın günlük 111 sefer yaptığını ve ortalama yolcu sayısının 38 bin olduğunu açıklamıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkentray anketi başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2019 tarihinde saat 09 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkentray anketi başladı haberi güncellenecektir.

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