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Ankara Haberleri: Başkentliler ‘Hayat Oluyor’

ANKARA HABERLERİ

Başkentliler ‘Hayat Oluyor’

Hürriyet Haber
28.09.2019 - 10:25Son Güncelleme :

Başkan Yavaş, Başkentlilere, sosyal medya üzerinden “Hayat Oluyoruz” sloganı ile kan bağışı çağrısında bulundu. Kentlinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyayı, Ankara İtfaiyesi ve EGO Genel Müdürlüğü de destekledi.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kan bağışı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Başkentlilere sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu. Tüm vatandaşları “Hayat Oluyoruz” sloganı ile bağış kampanyasına destek olmaya davet eden Başkan Yavaş, Ankara’da bulunan 5 kan bağışı biriminin adreslerini de paylaştı.

Başkan Yavaş, “Ülkemizde ilik bekleyen binlerce vatandaşımızın tek umudu sizler gibi duyarlı insanların varlığı. Onlar için hayat olmaya var mısın? Kan bağışı noktalarımıza bekliyoruz” sözleriyle vatandaşları kan bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.

Başkan Yavaş’ın bu çağrısı üzerine Kızılay Meydanı, Abdi İpekçi Parkı, Karanfil Sokak, Sincan Lale Meydanı ve Mamak Caddesi Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde yer alan kan alma birimlerine vatandaşlar akın etti. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği bağış kampanyası için Dr. Şükrü Karataş, “18-50 yaş arası sağlıklı olan tüm vatandaşlarımızı ihtiyacı olan hastalarımıza yardımcı olmak üzere kök hücre bağışına, sağlıklı olan 18-60 yaş arası vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya bekliyoruz” dedi.

KANIMIZLA CANIMIZLA YANINDAYIZ

Kan bağışı çağrısına Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle yoğun katılım sağladı. Ankara İtfaiyesi olarak “Kanımızla canımızla yanındayız” sloganıyla kan bağışı kampanyasına destek olduklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Biz yangınlarda canımızla, bu kampanyada ise kanımızla halkımızın yanındayız” dedi. İtfaiye personeli, İskitler Merkezi’nde kampanya için kan bağışında bulundu.

EGO Genel Müdürlüğü de kampanyaya destek vererek, bu desteği sürdürme kararı aldı. Otobüs Daire Başkanlığı 4. Bölge’de gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çalışanlarla birlikte katılan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Kan hayat kurtarır, o nedenle bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekir. Kan bağışlamak insanlık görevidir” diye konuştu. EGO 4. Bölge Müdürü Hasan Yüksel, “Otobüs hareket noktalarının hepsinde periyodik aralıklarla kan bağışı kampanyası başlatıyoruz” sözleriyle, kampanyaya aktif olarak destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

ÇOK GÜZEL BİR ÇAĞRI

Başkan Yavaş’ın çağrısını gördükten sonra geldiğini belirten Hidayet Tatar adlı vatandaş, “Kan vermek can kurtarır, herkesin kan vermesini tavsiye ediyorum” derken, Furkan Ergün adlı bir başka vatandaş da, “Mansur Başkanın kan bağışında bulunulması yönündeki çağrısı çok güzel bir çağrı. Ben de bu çağrıya uyarak, kan vermeye geldim” diye konuştu. Herkesin toplum sağlığı için duyarlı olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlardan Doğukan Kılıç ise, “Sağlık durumum kök hücre için kan vermeye uygun olduğundan kan verdim. Herkes kan vermeli” sözleriyle kan vermenin önemine dikkat çekti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkentliler ‘Hayat Oluyor’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Eylül 2019 tarihinde saat 10 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkentliler ‘Hayat Oluyor’ haberi güncellenecektir.

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