Başkentliler 100’üncü yılda Anıtkabir’e koştu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla, yurdun dört bir yanından çok sayıda vatandaş Anıtkabir’i ziyaret etti. Binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata’nın manevi huzuruna çıktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Atatürk Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Aslanlı Yol’da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

MARŞLARLA YÜRÜDÜLER

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. Okul Müdürü Bayram Akyüz, öğretmenler ve öğrenciler, Sıhhiye’deki okulun bahçesinden başladıkları yürüyüşte, Anıtkabir’e kadar ellerinde bayraklarla ‘Dağ Başını Duman Almış’, ‘İzmir Marşı’ ve ‘10. Yıl Marşı’nı söyledi. Akyüz, “Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizle donanması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın bilim ve teknik bilgilerinin yanı sıra değerlerimizle kuşanmalarını çok önemsiyoruz” dedi.