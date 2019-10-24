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Ankara Haberleri: Başkent’in yeşil koridoru

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Başkent’in yeşil koridoru

Zehra Aydın TURAPOĞLU/AA
24.10.2019 - 09:16 |Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Ankara Güney Ekolojik Koridoru’nun Kanal Ankara, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını kapsayan yeşil aks üzerinde kurulmasına karar verdi.

Zehra Aydın TURAPOĞLU/AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlayan ‘Ankara Güney Ekolojik Koridoru’ çalışmalarında detaylar belli oldu. Buna göre, Ankara Güney Ekolojik Koridoru, Kanal Ankara, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını kapsayan yeşil aks üzerinde 5 bölüm olarak planlandı. Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahalleleri sınırlarından geçen ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kaplayan Kanal Ankara projesi, 7 etaptan oluşacak ve yeşil alanları, sosyal alanları ile ön plana çıkacak. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek. Proje, içinde su sporları, doğa sporları, macera parkı, seyir terası, tırmanma duvarı, macera köprüsü, fantastik oyun alanı, engelsiz oyun alanı, paintball alanı, piknik alanı ve konser alanları gibi aktivite bölümlerini barındıracak.

İNŞASINA 2020’DE BAŞLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce, Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaklaşık 750 bin metrekarelik alanda kurulacak Gölbaşı Millet Bahçesi'nin projesi de tamamladı. Proje kapsamında, çocukların aileleriyle beraber doğal ortamda vakit geçirecekleri ve eğlenerek öğrenecekleri oyun alanları, sosyal etkinlik alanları, spor alanları ile kuş gözlem kuleleri tasarlandı. 2020'de inşasına başlanacak proje, doğal sulak alana ve kuşların üreme alanlarına zarar vermeyecek şekilde ahşap donatılar ve çevreye uyumlu doğal malzemeler kullanılarak hayata geçirilecek. Ekolojik koridorun 3'üncü bölümündeki Mogan Gölü doğusunda 2.5 kilometrelik alanda ve batısında 2 kilometrelik alanda kıyı düzenlemesi uygulama projeleri de Bakanlık tarafından tamamlandı.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA ALANI

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ballıkpınar köyü Dede Gölü mevkisindeki yaklaşık 125 hektar büyüklüğündeki arboretum alanının 25 hektarlık kısmı için uygulama projesi yaptırdı. Gölbaşı Arboretumu; bilimsel, doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan Ankara'ya katkı sağlayacak. Proje ile, kent halkı, öğrenciler ve araştırıcılar için bir eğitim ve çalışma ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Arboretum içinde çeşmeler, güneş saati, ahşap köprüler, yapay göl, tropik bitkiler serası ve fidanlık seraları bitkisel peyzaj olarak İç Anadolu orijinli yapraklı ve ibreli çalı ve ağaç türleri, meyve ağacı türleri, sucul bitki türleri, tıbbi bitki tür örnekleri, mevsimlik çiçekler ve çim alanlar yer alacak. Bu alanda Hacettepe Üniversitesi ile tıbbi aromatik bitki üretimine dönük bilimsel faaliyetler de yürütülecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent’in yeşil koridoru hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent’in yeşil koridoru haberi güncellenecektir.

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