Başkent’in sesine kulak vereceğiz

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konseyin görev süresince bağlı kalacağı yönergenin hazırlık çalışmalarının başlatılması ve kadın, gençlik ve engelli meclislerinin oluşturulması sürecinin planlanması kararlaştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne öneri niteliğinde çalışmalar sunabileceklerini belirten Başkan Yılmaz, “Kent konseyleri, yaptırım gücü ile talimat vermekten öte, toplumun ortak akılla bulduğu çözümlerin ve istişare gücünün bir yansıması olarak önerileriyle kente değer katmak için oluşturulur. Biz de tüm yürütme kurulu üyelerimizle birlikte, Başkent’in ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceğiz” dedi.



HER FİKRE KAPIMIZ AÇIK



Toplantıya konuk olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da sağlayabilecekleri katkılar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Uzlaşı kültürünü ve ortak aklı Başkent’te hakim kılacak her çalışmaya destek vereceklerini aktaran Yavaş, “Ankara ile ilgili hayallerimize gerçekten inanacak ve hiçbir beklentiye girmeden Başkent’imiz için gönüllü olarak çalışacak herkese, her fikre kapımız sonuna kadar açık” dedi. Bağlıkaya ise Ankara’nın turizm potansiyelini geliştirmek üzere yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.



Toplantıda, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, belgelerini, Yavaş’ın elinden aldı.