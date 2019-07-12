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Ankara Haberleri: Başkent’in sesine kulak vereceğiz

ANKARA HABERLERİ

Başkent’in sesine kulak vereceğiz

AA
12.07.2019 - 17:06Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

AA

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konseyin görev süresince bağlı kalacağı yönergenin hazırlık çalışmalarının başlatılması ve kadın, gençlik ve engelli meclislerinin oluşturulması sürecinin planlanması kararlaştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne öneri niteliğinde çalışmalar sunabileceklerini belirten Başkan Yılmaz, “Kent konseyleri, yaptırım gücü ile talimat vermekten öte, toplumun ortak akılla bulduğu çözümlerin ve istişare gücünün bir yansıması olarak önerileriyle kente değer katmak için oluşturulur. Biz de tüm yürütme kurulu üyelerimizle birlikte, Başkent’in ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceğiz” dedi.

HER FİKRE KAPIMIZ AÇIK

Toplantıya konuk olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da sağlayabilecekleri katkılar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Uzlaşı kültürünü ve ortak aklı Başkent’te hakim kılacak her çalışmaya destek vereceklerini aktaran Yavaş, “Ankara ile ilgili hayallerimize gerçekten inanacak ve hiçbir beklentiye girmeden Başkent’imiz için gönüllü olarak çalışacak herkese, her fikre kapımız sonuna kadar açık” dedi. Bağlıkaya ise Ankara’nın turizm potansiyelini geliştirmek üzere yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Başkent’in sesine kulak vereceğiz
Toplantıda, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, belgelerini, Yavaş’ın elinden aldı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent’in sesine kulak vereceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde saat 17 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent’in sesine kulak vereceğiz haberi güncellenecektir.

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