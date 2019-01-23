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Ankara Haberleri: Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

ANKARA HABERLERİ

Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
23.01.2019 - 09:55Son Güncelleme :

2017’de 6.5 milyar dolar dış satım rakamına ulaşan Ankara, geride bıraktığımız 2018’de yüzde 16.5 artışla 7 milyar 672 milyon 774 bin dolarlık ihracata imza attı. Başkent’te kimyevi madde, makine ve otomotiv sektörleri, milyar dolarlık ihracat girdileriyle ülke ekonomisine katkı sağladı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı ‘İller Bazında Sektör Rakamları’na göre Ankara’da 2018’de yapılan ihracat rakamları 2017’ye kıyasla yüzde 16.54’lük artış göstererek, 7 milyar 672 milyon 774 bin dolar seviyesine ulaştı. Başkent’te en çok ihracat artışı yüzde 362.29 yükselişle fındık ve mamullerinin satışında yaşanırken, en büyük ticaret hacmini 1 milyar 242 milyon 502 bin dolar rakamıyla kimyevi maddeler ve mamulleri oluşturdu. En büyük düşüş ise yüzde 48’lik gerilemeyle süs bitkileri ve mamullerinin satışında yaşandı. TİM’in raporu doğrultusunda Ankara 2018’de Türkiye genelinde en çok ihracatın yapıldığı 5’inci il oldu.

OTOMOTİVİ 1 MİLYAR 152 MİLYON DOLARLA DESTEKLEDİ

Makine ve aksamları ile otomotiv, milyar doların üzerinde ihracat rakamlarına ulaşan diğer 2 sektör oldu. Ankara, geçen yılı 31.6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörünü, 1 milyar 152 milyon dolarla destekledi. Başkent otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez milyar dolar seviyesine ulaştı ve ülke genelinde 5’inci sırada yer aldı.

Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

DENİZSİZ ŞEHİRDE GEMİ-YAT İHRACATI YÜZDE 284 ARTTI

Denizsiz şehir Ankara’da gemi ve yat sektöründe yapılan ihracat rakamları yüzde 284 artış göstererek 5 milyon 825 dolar rakamına ulaştı. Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracatı yüzde 242’lik büyümeyle, kuru meyve ve mamulleri sektörü yüzde 171’lik büyümeyle dikkat çekti. Düşüş yaşayan sektörlerin başında ise yüzde 48’lik azalmayla süs bitkileri yer aldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 2018 ihracatında yüzde 11’lik düşüş yaşadı.

AMERİKA İLK SIRADA 8 ÜLKEYE SIFIR İHRACAT

Ankara’dan 2018’de en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), birinci sırada yer aldı. Başkent’ten ABD’ye 669 bin 791 dolarlık ihracat gerçekleşti. ABD’yi 687 bin 762 dolarla Almanya, 658 bin 879 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 292 bin 717 dolarla İtalya ve 227 bin 216 dolarla Irak takip etti. Geçen yıl 0.31 dolarlık rakam ile İngiliz Virjin Adaları, Başkent’in geçen yıl en düşük ihracatı yaptığı ülke oldu. Aruba, Bermuda, Burundu, Faroe Adaları, Kıbrıs Rum Kesimi, Komor Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti ile St. Kitts ve Nevis ise 2018’de Ankara’dan hiç ithalat yapmayan ülkeler arasında yer aldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ocak 2019 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı haberi güncellenecektir.

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