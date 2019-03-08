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Ankara Haberleri: Başkent'in başarılı kadınları

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Başkent'in başarılı kadınları

Hürriyet Haber
08.03.2019 - 15:07Son Güncelleme :

Başkentli kadınlar, çalışma hayatındaki başarıları ile dikkat çekiyor. Önlerine çıkan tüm engelleri ve ön yargıları tek tek aşan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışma yaşamlarını ve başarı öykülerini anlattı.

Hürriyet Haber

Türk Telekom’da santral operatörü olarak işe başlayan, 33 yıl çalıştığı kurumdan bölge ihtisas müdürü olarak emekliye ayrılan Pervin Akarsu, iki oğluyla kurduğu medikal tekstil firmasını 3 yılda 3 kıtaya ihracat yapar seviyeye getirdi. Akarsu, emekliliğinde dünyayı gezmeyi hayal ederken, biri tekstil, diğeri biyomedikal alanında mühendislik eğitimi almış iki oğlunun önerisiyle iş hayatına döndüğünü ifade etti. Firmalarını 2016’da kurduklarını dile getiren Akarsu şunları söyledi:

“Bir toplumda çalışan kadın sayısı ne kadar fazlaysa o kadar refah düzeyi yüksek, demokratik ve güçlü bir ülke ortaya çıkıyor. Bu nedenle de kadromuzun yüzde 90’ı kadın çalışan. Türkiye’de 35 kente; dünyada Kuveyt, Gürcistan, Irak, Fas ve Avusturya’ya satış yapıyoruz. 2023 yılına kadar tüm Türkiye ve 60 ülkeye ürün satmayı hedefliyoruz.”

Başkentin başarılı kadınları

TURİSTİK HARİTALARIN GENÇ MİMARI

Küçükken kurmayı hedeflediği kentsel gezi haritası üreten firmayı KOSGEB desteği ile açan Peyzaj Mimarı Ece Şenses, turizme katkı sağlayıp yerli yabancı ziyaretçilerin turistik gezilerini kolaylaştırıyor. Yurt dışında hemen her yerin illüstrasyon haritası olduğunu ve kendisinin de bundan esinlendiğini dile getiren Şenses, “Ülkemize bunu getirmek istedim. Bilkent Üniversitesi kampüsünün haritasını çizdim. Yeni gelecek öğrenciler ve ziyaretçiler için bir rehber oldu. Hamamönü ve Altınköy Açık Hava Müzesi’nin çizimlerini de gerçekleştirdim. Şirketimi büyüterek istihdam sağlamayı, daha sonra yurt dışında bu tür haritalar çizerek marka haline gelmeyi hedefliyorum” dedi.

Başkentin başarılı kadınları

EVDEN SIKILDI BOYAMAYA BAŞLADI

Ayakkabı tamirciliği yapan eşinin yanında 8 yıldır ayakkabı boyayan 46 yaşındaki Serap Karataş, “evinde otur” diyenlere karşı işini yapmaya devam ediyor. İzmir Caddesi’ndeki ayakkabı tamir dükkanında müşterilerin ayakkabılarını cilalayıp parlatan Serap Karataş, “Evde çocuklarıma bakıyordum. Onları büyüttükten sonra tek kalınca sıkılmaya başladım. Ardından eşimin yanında çalışmaya karar verdim o da bu kararıma olumlu baktı. Eşimle evdeki muhabbetimiz nasılsa iş yerindeki muhabbetimiz de aynı. Aramızda patron-çalışan ilişkisi yok” dedi.

Başkentin başarılı kadınları

İMRENEREK BAKIYORDU ŞİMDİ HAYAT KURTARIYOR

112 Acil Servis’in ambulans şoförlerinden Büşra Teke, ekipteki kadın 2 acil tıp teknisyeniyle zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Ambulans şoförlüğünü 3 yıldır yapan Teke, “Lisedeyken, yoldan geçen kadın ambulans şoförü görünce acaba ben de kullanabilir miyim diyordum. İmrenilecek bir şey. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı. Kadın ve anne olmanın pek çok duygunun daha güçlü yaşanmasına neden olduğunu belirten Teke, “Bir bebek kurtardığımızda bir anne olarak daha çok mutlu oluyoruz. Hayat kurtarmak çok güzel” diye konuştu.

Başkentin başarılı kadınları

METRONUN KADIN VATMANLARI

Çayyolu ve Sincan arasında yolcu taşıyan Ankara metrosunda 4 kadın vatman görev yapıyor. Vatmanlardan Huriye Özçelik, “14 yıldır vatman olarak çalışıyorum. Eşim, ‘sınava gir, ister yap ister yapma ama en azından yapabileceğini göster’ dedi. Öyle başladık ve sevdik, devam ediyoruz. Herkes yapmak istedikten sonra her işi yapar” dedi. Vatman Tuğba Çörtük de, “4 yıl oldu başlayalı. İşimi seviyorum. İlk başta çok soğuk bakmıştım. Çünkü hep önyargılı bakılıyor. Erkek işi olarak görülüyor. Başladıktan sonra kendini kaptırıyorsun ve hareketliliği, makineleri seversen işi de seviyorsun zaten” diye konuştu.

Vatman Melike Küçükbıçakçı ise, “2007 girişliyim metroya. Daha önce gişede çalışıyordum. Sürücülüğü merak ediyordum. Sınavlara katıldım ve 10 yıldır metro sürücüsüyüm. Kadınlar bu işi yapmak istiyorlarsa engel gördükleri şeyi çözmeliler. İsterlerse bu işin başına geçebilirler” dedi.

Başkentin başarılı kadınları

KADIN ORKESTRASI

Şef ve müzisyen İlkim Yılmaz’ın hayal ettiği orkestra, Ankara Kalkınma Ajansı ile Bilkent Holding’in desteğiyle kuruldu. Şefi ve sanatçıları sadece kadınlardan oluşan ve kadın bestecilerin eserlerini seslendirecek müzik topluluğuna “Bilintur Kadın Oda Orkestrası” isimi verildi. İlk provasını yapan orkestrayı anlatan Yılmaz, “Şehrimizin ve ülkemizin sanat hayatına katkı da bulunmak, ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Bu da hedeflerimizden birisi” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent'in başarılı kadınları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mart 2019 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent'in başarılı kadınları haberi güncellenecektir.

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