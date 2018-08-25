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Ankara Haberleri: Başkenti’n açık hava müzesi Roma Hamamı

ANKARA HABERLERİ

Başkenti’n açık hava müzesi Roma Hamamı

Süleyman TUNÇ-Sefa ŞAHİN/AA
25.08.2018 - 14:28Son Güncelleme :

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi, içerisinde barındırdığı mezar stelleri, kitabeler ve mimari parçalarla tarihe ışık tutuyor. Roma Hamamı'nda eserlerin yakından görülebilmesi için gezi parkurları ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Süleyman TUNÇ-Sefa ŞAHİN/AA

Roma İmparatoru Caracalla tarafından milattan sonra 212-217 yıllarında Sağlık Tanrısı Asklepion adına yaptırılan Roma Hamamı, Başkent’in önemli kültür hazineleri olarak öne çıkıyor. Ulus Çankırı Caddesi'nde yer alan Roma Hamamı, Roma İmparatorluğu döneminde yapılan en büyük hamamlardan biri olma özelliği taşıyor. Ören yerinin sadece hamam değil aynı zamanda bir höyük olduğu, aşağıdan yukarıya doğru Frig, Roma kısmen de Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve 1997-2001'de yapılan çalışmalar sonucunda açık hava müzesi görünümüne kavuşturulan tarihi mekanda, Başkent’in farklı bölgelerinden getirilen yaklaşık bin eser, mezar stelleri, kitabeler ve mimari parçalar ziyaretçiler için sergileniyor.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Roma Hamamı ören yeri, 1997-2001 tarihlerinde yapılan çalışmalarla bir açık hava müzesi görünümüne kavuşturuldu. Ören yerinde bulunan yaklaşık bin eser "mezar stelleri", "kitabeler" ve "mimari parçalar" şeklinde üç ana gruba ayrılıyor. Ören yerinde sergilenen yazılı kitabeler Ankara'nın tarihiyle ilgili bilgiler veriyor. Bu kitabelerde, İmparator Vespasianus'un döneminde Ankaralı emekli askerlerin bir dernek kurması gibi dönemin ekonomik, sosyal, kültürel, ticari yapısı ve spor etkinlikleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Bu alanda sergilenen diğer eserler ise sütun başlıkları, sütun kaideleri ve diğer küçük mimari parçalardan oluşuyor.

HER GÜN ZİYARETE AÇIK

Eskiden "Çankırıkapı" denilen bu tarihi alandan "Antik Ankyra" şehrinin kutsal inanç merkezi Augustus Tapınağı'na kadar uzanan sütunlu bir yolun bulunması dikkati çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çankırı Caddesi yapılırken ortaya çıkan bu sütunlu yol, çalışmalar nedeniyle yolun altında kaldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne bağlı Açık Hava Müzesi Sorumlusu arkeolog Nejat Çakmak, hamamda süren restorasyon çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi. Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri'nin haftanın her günü ziyarete açık olduğunu ifade eden Çakmak, bu eserlerin daha yakından görülebilmesi için gezi parkurlarının ve çevre düzenlemelerinin de yapıldığını aktardı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkenti’n açık hava müzesi Roma Hamamı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkenti’n açık hava müzesi Roma Hamamı haberi güncellenecektir.

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