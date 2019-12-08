Başkent’in 2020 belediye bütçesi 17 milyar 650 milyon 601 bin tl

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ, EGO ve 25 ilçe belediyesinin 2020’deki hizmetleri için belirledikleri toplam bütçe miktarı 17 milyar 650 milyon 601 bin TL oldu. Bu bütçe rakamının 12 milyar 392 milyon TL’lik kısmını

ABB, ASKİ ve EGO’nun 2020 yılı bütçeleri oluştururken, 4 milyar 873 milyon 601 bin 150 lirasını ise 25 ilçe belediyesinin 2020 bütçeleri oluşturdu.

PERSONEL GİDERİNDE BİRİNCİ ÇANKAYA

8 metropol ilçe belediyesinin 2020 bütçeleri karşılaştırıldığında 7 ilçede aslan payını Fen İşleri Müdürlüğü alırken, sadece Gölbaşı Belediyesi’nde en yüksek bütçe ödeneği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ayrıldı. 2020 yılı personel giderleri sıralamasında ise 8 ilçe arasında ilk sırada Çankaya Belediyesi bulunurken ikinci sırada Yenimahalle Belediyesi yer aldı.

EN AZ ÖDENEK AYRILAN MÜDÜRLÜKLER

En az ödenek ayrılan müdürlükler ise Çankaya’da Dış İlişkiler, Yenimahalle’de Sivil Savunma Uzmanlığı, Keçiören’de Mezbaha, Huzurevi ile Araştırma ve Geliştirme müdürlükleri, Mamak’ta Teftiş Kurulu, Altındağ’da Özel Kalem Müdürlüğü, Etimesgut’ta Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Sincan’da Kentsel Tasarım Müdürlüğü Gölbaşı’nda ise Teftiş Kurulu Müdürlüğü oldu.

METROPOL İLÇELERİN ‘EN’LERİ

8 metropol ilçe belediyesinin 2020’de en çok ve en az bütçe ayırdığı müdürlükler ile personele ayırdıkları rakamlar şöyle:

ÇANKAYA



Toplam bütçesi: 1 milyar 30 milyon TL.

Personel gideri: 222 milyon 167 bin TL

En çok ödenek: 213 milyon 480 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 2 milyon 668 bin TL ile Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne.

YENİMAHALLE

Toplam bütçesi: 575 milyon 300 bin TL.

Personel gideri: 103 milyon 895 bin TL.

En çok ödenek: 112 milyon 899 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 311 bin TL ile Sivil Savunma Uzmanlığı’na.

KEÇİÖREN

Toplam bütçesi: 560 milyon TL

Personel gideri: 92 milyon 906 bin 618 TL.

En çok ödenek: 106 milyon 430 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 195 bin 137 TL ile üç ayrı kalemde Mezbaha, Huzurevi ile Araştırma ve Geliştirme müdürlüklerine.

MAMAK

Toplam bütçesi: 457 milyon TL.

Personel gideri: 68 milyon 879 bin 173 TL.

En çok ödenek: 77 milyon 307 bin 15 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 1 milyon 465 bin 302 TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne.

ALTINDAĞ

Toplam bütçesi: 399 milyon TL

Personel gideri: 43 milyon 859 bin 52 TL.

En çok ödenek: 124 milyon 791 bin 175 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 804 bin 346 TL ile Özel Kalem Müdürlüğü’ne.

ETİMESGUT

Toplam bütçesi: 388 milyon TL.

Personel gideri: 53 milyon 750 bin TL.

En çok ödenek: 71 milyon 747 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 200 bin TL ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne.

SİNCAN

Toplam bütçesi: 330 milyon TL.

Personel gideri: 42 milyon 308 bin 331 TL.

En çok ödenek: 121 milyon 189 bin 247 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.

En az ödenek: 130 bin 321 TL ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne.

GÖLBAŞI

Toplam bütçesi: 175 milyon 80 bin

Personel gideri: 31 milyon 552 bin 179 TL.

En çok ödenek: 42 milyon 57 bin 140 TL ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 120 bin 295 TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne.

25 İLÇENİN 2020 BÜTÇELERİ

Altındağ: 399 milyon

Akyurt: 58 milyon 323 bin 500

Ayaş: 28 milyon 600 bin

Balâ: 39 milyon

Beypazarı: 82 milyon 50 bin

Çamlıdere: 16 milyon 670 bin 650 lira

Çankaya: 1 milyar 30 milyon

Çubuk: 100 milyon

Elmadağ: 50 milyon

Etimesgut: 388 milyon

Evren: 6 milyon 500 bin

Güdül: 21 milyon

Gölbaşı: 175 milyon 80 bin

Haymana: 37 milyon 400 bin

Kahramankazan: 100 milyon

Kalecik: 24 milyon 677 bin

Keçiören: 560 milyon

Kızılcahamam: 44 milyon

Mamak: 457 milyon

Nallıhan: 47 milyon

Polatlı: 150 milyon

Pursaklar: 120 milyon

Sincan: 330 milyon

Şereflikoçhisar: 35 milyon

Yenimahalle: 575 milyon 300 bin