Başkent’in 2020 belediye bütçesi 17 milyar 650 milyon 601 bin tl

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ, EGO ve 25 ilçe belediyesinin 2020’deki hizmetleri için belirledikleri toplam bütçe miktarı 17 milyar 650 milyon 601 bin TL oldu. Bu bütçe rakamının 12 milyar 392 milyon TL’lik kısmını
ABB, ASKİ ve EGO’nun 2020 yılı bütçeleri oluştururken, 4 milyar 873 milyon 601 bin 150 lirasını ise 25 ilçe belediyesinin 2020 bütçeleri oluşturdu.
PERSONEL GİDERİNDE BİRİNCİ ÇANKAYA
8 metropol ilçe belediyesinin 2020 bütçeleri karşılaştırıldığında 7 ilçede aslan payını Fen İşleri Müdürlüğü alırken, sadece Gölbaşı Belediyesi’nde en yüksek bütçe ödeneği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ayrıldı. 2020 yılı personel giderleri sıralamasında ise 8 ilçe arasında ilk sırada Çankaya Belediyesi bulunurken ikinci sırada Yenimahalle Belediyesi yer aldı.
EN AZ ÖDENEK AYRILAN MÜDÜRLÜKLER
En az ödenek ayrılan müdürlükler ise Çankaya’da Dış İlişkiler, Yenimahalle’de Sivil Savunma Uzmanlığı, Keçiören’de Mezbaha, Huzurevi ile Araştırma ve Geliştirme müdürlükleri, Mamak’ta Teftiş Kurulu, Altındağ’da Özel Kalem Müdürlüğü, Etimesgut’ta Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Sincan’da Kentsel Tasarım Müdürlüğü Gölbaşı’nda ise Teftiş Kurulu Müdürlüğü oldu.
METROPOL İLÇELERİN ‘EN’LERİ
8 metropol ilçe belediyesinin 2020’de en çok ve en az bütçe ayırdığı müdürlükler ile personele ayırdıkları rakamlar şöyle:
ÇANKAYA
Toplam bütçesi: 1 milyar 30 milyon TL.
Personel gideri: 222 milyon 167 bin TL
En çok ödenek: 213 milyon 480 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 2 milyon 668 bin TL ile Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne.
YENİMAHALLE
Toplam bütçesi: 575 milyon 300 bin TL.
Personel gideri: 103 milyon 895 bin TL.
En çok ödenek: 112 milyon 899 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 311 bin TL ile Sivil Savunma Uzmanlığı’na.
KEÇİÖREN
Toplam bütçesi: 560 milyon TL
Personel gideri: 92 milyon 906 bin 618 TL.
En çok ödenek: 106 milyon 430 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 195 bin 137 TL ile üç ayrı kalemde Mezbaha, Huzurevi ile Araştırma ve Geliştirme müdürlüklerine.
MAMAK
Toplam bütçesi: 457 milyon TL.
Personel gideri: 68 milyon 879 bin 173 TL.
En çok ödenek: 77 milyon 307 bin 15 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 1 milyon 465 bin 302 TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne.
ALTINDAĞ
Toplam bütçesi: 399 milyon TL
Personel gideri: 43 milyon 859 bin 52 TL.
En çok ödenek: 124 milyon 791 bin 175 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 804 bin 346 TL ile Özel Kalem Müdürlüğü’ne.
ETİMESGUT
Toplam bütçesi: 388 milyon TL.
Personel gideri: 53 milyon 750 bin TL.
En çok ödenek: 71 milyon 747 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 200 bin TL ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne.
SİNCAN
Toplam bütçesi: 330 milyon TL.
Personel gideri: 42 milyon 308 bin 331 TL.
En çok ödenek: 121 milyon 189 bin 247 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne.
En az ödenek: 130 bin 321 TL ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne.
GÖLBAŞI
Toplam bütçesi: 175 milyon 80 bin
Personel gideri: 31 milyon 552 bin 179 TL.
En çok ödenek: 42 milyon 57 bin 140 TL ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne
En az ödenek: 120 bin 295 TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne.
25 İLÇENİN 2020 BÜTÇELERİ
Altındağ: 399 milyon
Akyurt: 58 milyon 323 bin 500
Ayaş: 28 milyon 600 bin
Balâ: 39 milyon
Beypazarı: 82 milyon 50 bin
Çamlıdere: 16 milyon 670 bin 650 lira
Çankaya: 1 milyar 30 milyon
Çubuk: 100 milyon
Elmadağ: 50 milyon
Etimesgut: 388 milyon
Evren: 6 milyon 500 bin
Güdül: 21 milyon
Gölbaşı: 175 milyon 80 bin
Haymana: 37 milyon 400 bin
Kahramankazan: 100 milyon
Kalecik: 24 milyon 677 bin
Keçiören: 560 milyon
Kızılcahamam: 44 milyon
Mamak: 457 milyon
Nallıhan: 47 milyon
Polatlı: 150 milyon
Pursaklar: 120 milyon
Sincan: 330 milyon
Şereflikoçhisar: 35 milyon
Yenimahalle: 575 milyon 300 bin
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