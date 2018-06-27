Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Başkenti taşkından sel kapanı önledi

Ankara Haberleri: Başkenti taşkından sel kapanı önledi

ANKARA HABERLERİ

Başkenti taşkından sel kapanı önledi

AA
27.06.2018 - 16:06Son Güncelleme :

Son dönemdeki aşırı yağışlarla oluşan taşkın sularının, Mogan Sel Kapanı'nda sönümlenerek Mogan Gölü'ne yönlendirildiğini kaydeden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, kapanın Ankara ve Gölbaşı ilçesindeki taşkın riskini azalttığını söyledi.

AA

Acu, Ankara merkezini ve Gölbaşı’nı taşkın zararlarından koruyan olan Mogan Sel Kapanı’nın örnek bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, “Son dönemdeki aşırı yağışlarla oluşan taşkın suları, Mogan Sel Kapanı’nda sönümlenerek Mogan Gölü’ne derive edildi” ifadesini kullandı.

GÖREVİNİ BAŞARIYLA YAPTI

Mogan Sel Kapanı’nın gövde yüksekliğinin 10 metre, gövde dolgu hacminin ise 365 bin metreküp olduğunu belirten Acu, “Mogan Sel Kapanı’ndan maksimum su seviyesi 991 kotuna göre 26 hektometreküpdür. Minimum hacmi 985 kotunda 1.9 hektometreküpdür. Tesisin görevini başarıyla yapmasıyla Başkent Ankara ve Gölbaşı ilçesinin taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal ve güvenliği emniyete alınmıştır” diye konuştu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Genel Müdür Acu, DSİ'nin Ankara ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturduğunu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiğini ve derelerdeki taşkın riskini azalttığını belirtti. Başkent ve ilçelerine son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını dile getiren Acu, yaptıkları ıslah çalışmalarıyla tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azaltarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladıklarını vurguladı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkenti taşkından sel kapanı önledi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2018 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkenti taşkından sel kapanı önledi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Bursa ve Yalova çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı

Yerel haberler

Erdoğan ve Bahçeli Külliye'de görüştü

Yerel haberler

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti (Ek) 

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeliyi kabul etti

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

Şüpheliyle Eylülün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)

Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)

Yerel haberler

ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

Meclise ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

Meclis'e ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

Yerel haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kaybolan çocuklarla ilgili açıklama

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Haziran 2018, Perşembe
  • İmsak
    03:20
  • Guneş
    05:15
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri