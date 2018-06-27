Başkenti taşkından sel kapanı önledi

Acu, Ankara merkezini ve Gölbaşı’nı taşkın zararlarından koruyan olan Mogan Sel Kapanı’nın örnek bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, “Son dönemdeki aşırı yağışlarla oluşan taşkın suları, Mogan Sel Kapanı’nda sönümlenerek Mogan Gölü’ne derive edildi” ifadesini kullandı.

GÖREVİNİ BAŞARIYLA YAPTI

Mogan Sel Kapanı’nın gövde yüksekliğinin 10 metre, gövde dolgu hacminin ise 365 bin metreküp olduğunu belirten Acu, “Mogan Sel Kapanı’ndan maksimum su seviyesi 991 kotuna göre 26 hektometreküpdür. Minimum hacmi 985 kotunda 1.9 hektometreküpdür. Tesisin görevini başarıyla yapmasıyla Başkent Ankara ve Gölbaşı ilçesinin taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal ve güvenliği emniyete alınmıştır” diye konuştu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Genel Müdür Acu, DSİ'nin Ankara ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturduğunu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiğini ve derelerdeki taşkın riskini azalttığını belirtti. Başkent ve ilçelerine son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını dile getiren Acu, yaptıkları ıslah çalışmalarıyla tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azaltarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladıklarını vurguladı.