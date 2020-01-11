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Ankara Haberleri: Başkentgaz’dan dava açıklaması: ‘Uygulama adaletsizliği gideriyor’

ANKARA HABERLERİ

Başkentgaz’dan dava açıklaması: ‘Uygulama adaletsizliği gideriyor’

Murat YILMAZ
11.01.2020 - 14:29 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın kendi evi için peşin ödeme yaparak aldığı doğalgaza ek olarak ‘TL düzeltmesi’ adı altında borç çıkarılması üzerine dava açtığı Başkentgaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Murat YILMAZ

‘Adil faturalandırma uygulaması’ ile 15.5 milyon abone aleyhine var olan adaletsizliğin giderildiği belirtildi. Ankara’da 692 bini ön ödemeli, 1 milyon 120 bin adedi faturalı olmak üzere, toplam 1 milyon 812 bin aktif sayaç bulunduğu belirtilerek, açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Ankara’daki aboneliklerin yüzde 62’sini oluşturan faturalı sayaç aboneleri, Türkiye’deki diğer 15.5 milyon doğal gaz abonesi gibi doğal gazı tükettikleri dönemdeki cari fiyattan ödemektedir. Bu abonelerle ön ödemeli sayaç kullanıcıları arasında fiyatta eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. 29 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’nın Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile aboneler arasındaki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. (Mansur Yavaş tarafından açılan) Danıştay 13. Dairesi’ndeki Yönetmelik değişikliğinin iptaline dair dava devam etmekle birlikte, davacı tarafından yapılan yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğine ilişkin bilgi verilmeyerek kamuoyu eksik bilgilendirilmiştir.

FİYATI VE ŞARTLARI BİZ BELİRLEMİYORUZ

‘Adil faturalandırma’ olarak adlandırılan bu uygulama şirketimize herhangi bir gelir ya da gider oluşturmamaktadır. Doğal gazın tüketildiği dönemdeki fiyata bağlı olarak, doğal gaz tedarikçisine eksik ödenen tutar tüketiciye iade edilmekte, ilaveler ise tüketicilerden tahsil edilmeden önce tedarikçiye ödenerek, ilk gaz alımında tahsil edilmektedir. Bir yıllık uygulama sonuçları düzenlemenin adil olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre; fiyat değişiminden dolayı tüketicilere tahakkuk ettirilen ilave bedel 12.7 milyon TL iken, tüketiciler lehine tahakkuk ettirilen alacak miktarı 21.2 milyon TL olmuştur.

YAVAŞ’A 25.41 TL İADE İŞLEMİ YAPILDI

Bu uygulama, diğer şehirlerimizde olduğu gibi, EGO tarafından şehir içi ulaşım hizmeti için uygulanan Ankarakart ile aynıdır. Ankarakart’a yapılan TL yüklemeden sonra karttan düşüm, ulaşım hizmetinden yararlanıldığı andaki tarife üzerinden yapılmaktadır. ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın aboneliğine de 2019 Ocak ayında yapılan fiyat indiriminden sonra toplam 25.41 TL’lik iade işlemi yapılmıştır. İndirim sonucunda tüketici lehine çıkan farkları bir hak, fiyat artışı sonrasında çıkan farkı ise haksızlık olarak gören bir bakış açısı olduğu görülmektedir. 692 bin ön ödemeli sayaç kullanıcısı ile doğal gaz bedelini tükettiği tarihteki fiyattan ödeyen 15.5 milyonu aşkın abone arasında eşitlik sağlamayı amaçlayan uygulamayı ‘adaletsizlik’ olarak nitelendiren bu bakış açısını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.”

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Yasal Bilgilendirme

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