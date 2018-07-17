Başkent nöbette

Ankara’da önceki akşam Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması ve Şehitleri Anma Programı, binlerce Ankaralıyı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşturdu. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde şehit düşenleri andı. Birlik ve beraberlik dayanışmasının en güzel örneğini sergileyen Başkentliler, sabaha kadar meydanı terk etmedi. Kızılay’daki binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Programda sanatçılar, 15 Temmuz için yazılmış marş, türkü ve şiirleri seslendirdi.

O GECEYİ ANLATTILAR

Şehit aileleri ile gazilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlattığı gecede, iki yıl önceki hain darbe girişimine ait görüntüler bir kez daha Başkent’teki ekranlara yansıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından binlerce vatandaşa FETÖ’nün din istismarını anlatan kitapçık dağıtıldı. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediye Mehter Takımı da konser verdi. Saat 00.13’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Ahmet Hamdi Akseki Camisi imam hatibi Ali Tel, Hacı Bayram Camisi başimamı Ahmet Karalı ve Hacı Bayram Camisi emekli imamı Abdülkadir Şehitoğlu birlikte sela okudu.

‘DARBE GİRİŞİMİNİ BOZGUNA UĞRATAN SEĞMENLER’

Kızılay Milli İrade Meydanı’nı dolduran Başkentlilere seslenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım özetle şunları söyledi: “Darbeye karşı dimdik duran Ankaralılar, darbe girişimini bozguna uğratan Seğmenler, Türkiye’nin demokrasi meydanına hoş geldiniz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz o geceki cesaretleriyle, duruşlarıyla bir destan yazdılar. Her zaman kalbimizde müstesna yerlerini korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz’da şehitlerimizi yad etmeye devam edeceğiz. Coşkuyla söylenen özgürlük türkülerinin gerçek bestekarı aslında aziz milletimizin ta kendisidir.”

GAZİ ANKARA’NIN GAZİ EVLATLARI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise “Gazi Ankara’nın gazi evlatları” sözleriyle başladığı konuşmasında “Ankara’nın her yerinde vatandaşlarımız siyasi görüşü ne olursa olsun omuz omuza verip hainlerin ihanet girişimine ‘dur’ dedi. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burada gösterdiğiniz bu coşku bu ruhun asla ölmeyeceğini de tüm dünyaya gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR DA MEYDANDAYDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve çok sayıda milletvekilinin de katıldığı buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve ve beraberindeki gaziler de sahneden vatandaşları selamladı.

BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN

Altındağlılarla birlikte Kızılay’daki programa katılan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ise cesaretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

DARBELERLE YÖNETİLEMEZ

Gecede bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “15 Temmuz ihaneti, bu ülkenin dış mihrakların, ihanetçilerin darbeleriyle yönetilemeyeceğini, kontrol edilemeyeceğini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerime sağlık diliyor tüm minnettarlığımla saygılarımı sunuyorum” dedi.

GÜÇLERİ YETMEYECEK

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de “Türkiye hepimizin son devleti, anavatanıdır. Hiçbir terör örgütünün gücü bu ülkeyi bölmeye yetmez. 15 Temmuz’da nasıl güçleri yetmediyse hiçbir zaman güçleri yetmeyecek” diye konuştu.

KARDEŞLİĞİMİZİ KORUYALIM

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise “Bu birlik ve beraberliği koruyalım, kardeşliğimizi bozmayalım. Ezelden beri kardeş olan aziz milletimiz ebediyete kadar da kardeş kalacaktır” ifadelerini kullandı.

HAİNLERE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Sincan Lale Meydanı’nda dolduran binlerce Sincanlı, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine meydanları boş bırakmadı. Destan yazan kahraman şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Lale Meydanı’nda toplanan kalabalık daha sonra Kızılay’daki programına katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Sincan halkı ile birlikte metro ile Kızılay’a geçerek meydanda toplanan on binlerce vatandaşa hitap etti. Ercan, “Çıplak elleriyle tankları durduran kahraman Ankaralılar. Bizi durdurmak isteyen içerde ve dışarıdaki hainlere asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz ruhu ilelebet yaşayacak. 15 Temmuz’u unutursak unutturursak kanımız kurusun” şeklinde konuştu.