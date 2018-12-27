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Ankara Haberleri: Başkent beyaza büründü

ANKARA HABERLERİ

Başkent beyaza büründü

Mert Gökhan KOÇ
27.12.2018 - 09:52Son Güncelleme :

Ankara, önceki akşam başlayan ve gece boyu süren kar yağışının ardından beyaza büründü. Okulların tatil edildiği Başkent’te ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanırken beyaz örtünün tadını çocuklar çıkardı.

Mert Gökhan KOÇ

Başkent’te önceki gün etkili olan yağmur, saat 16.30 sularında yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezine lapa düşen kar, sabaha kadar yağmaya devam ederek yaklaşık 15 santimetre kalınlığa ulaştı. Kısa sürede beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Vali Şahin’in kararının ardından Ankara’daki birçok üniversite de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

EN ÇOK ÇOCUKLAR SEVİNDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri de trafiğin aksamaması amacıyla gece boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirdi. Gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle üzerinde biriken ağırlığı kaldıramayan bazı ağaçlar ise yollara ve araçların üstüne devrildi. Beyaz örtü, geçen yıllarda kara hasret kalan Ankaralıların da yüzünü güldürdü. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, park ve bahçelere akın etti. Kar topu oynayıp kardan adam yapan, poşet ve kızaklarla kayan çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendi. Çocukların yanı sıra büyükler de beyaza bürünen Ankara’nın tadını çıkardı. Kartpostallık görüntüleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştiren vatandaşlar, zaman zaman çocuklarla birlikte kar topu oynadı, tepelerden kayarak neşeli anlar yaşadı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent beyaza büründü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde saat 09 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent beyaza büründü haberi güncellenecektir.

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