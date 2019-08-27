Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Taarruz’un 97. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, Ankara Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve TRT’nin koordinesinde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Anıtkabir’de başlayacak kutlama programları için Büyükşehir Belediyesi, etkinlik alanlarını Türk Bayraklarıyla donatacak, cadde ve sokakları Zafer Bayramı temalı afişler ve görsellerle süsleyecek.Geçit töreni güzergahında görevliler için seyyar tuvalet ve çadır kuracak olan belediye, töreni izlemeye gelen vatandaşlara kumanya, su ve şapkadan oluşan ikramlarda bulunacak ve Türk bayrağı dağıtacak. Kutlama programı kapsamında vatandaşların geçit töreni ve etkinliklere katılabilmesi için EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferik, 30 Ağustos cuma günü ücretsiz hizmet verecek. Kortej güzergahı boyunca düzenin ve güvenliğin sağlaması için yollara bariyerler yerleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, gerekli görülen noktalarda Ankara İtfaiyesi’ne ait araçları hazır bekletecek.

TBMM’DEN ULUS’A KORTEJ

Öte yandan Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında, TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası’na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü ve Anıtkabir töreni düzenleneceğini duyurdu. Yürüyüş nedeniyle 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 23.00’ten itibaren Atatürk Bulvarı’nın (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe açılacağı belirtildi. 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Millî Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi’ndeki belli cadde ve sokakların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı kaydedilerek, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamak için Metro ve Ankaray gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri faydalı olacaktır” denildi.