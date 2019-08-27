Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır

Ankara Haberleri: Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır

ANKARA HABERLERİ

Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır

Hürriyet Haber
27.08.2019 - 16:26Son Güncelleme :

Ankara, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Hürriyet Haber

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Taarruz’un 97. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, Ankara Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve TRT’nin koordinesinde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Anıtkabir’de başlayacak kutlama programları için Büyükşehir Belediyesi, etkinlik alanlarını Türk Bayraklarıyla donatacak, cadde ve sokakları Zafer Bayramı temalı afişler ve görsellerle süsleyecek.Geçit töreni güzergahında görevliler için seyyar tuvalet ve çadır kuracak olan belediye, töreni izlemeye gelen vatandaşlara kumanya, su ve şapkadan oluşan ikramlarda bulunacak ve Türk bayrağı dağıtacak. Kutlama programı kapsamında vatandaşların geçit töreni ve etkinliklere katılabilmesi için EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferik, 30 Ağustos cuma günü ücretsiz hizmet verecek. Kortej güzergahı boyunca düzenin ve güvenliğin sağlaması için yollara bariyerler yerleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, gerekli görülen noktalarda Ankara İtfaiyesi’ne ait araçları hazır bekletecek.

TBMM’DEN ULUS’A KORTEJ

Öte yandan Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında, TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası’na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü ve Anıtkabir töreni düzenleneceğini duyurdu. Yürüyüş nedeniyle 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 23.00’ten itibaren Atatürk Bulvarı’nın (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe açılacağı belirtildi. 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Millî Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi’ndeki belli cadde ve sokakların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı kaydedilerek, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamak için Metro ve Ankaray gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri faydalı olacaktır” denildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mini mini birler belediyeden hediyeler

Mini mini birler belediyeden hediyeler

Hedef tarım merkezi olmak

Hedef tarım merkezi olmak

Tüm belediyelerimiz böyle olacak

Tüm belediyelerimiz böyle olacak

Sakarya tamam sırada Konur-Karanfil var

Sakarya tamam sırada Konur-Karanfil var

OSTİM’de iktisat zirvesi

OSTİM’de iktisat zirvesi

Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor

Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor

Huzurevinde 104üncü yaş gününü kutladı

Huzurevinde 104'üncü yaş gününü kutladı

Yaralı hayvanlara şefkat eli

Yaralı hayvanlara şefkat eli

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Ağustos 2019, Çarşamba
  • İmsak
    04:35
  • Güneş
    06:05
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:37
  • Akşam
    19:35
  • Yatsı
    20:59
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.