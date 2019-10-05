Başkanlık konutu Çocuk Konuk Evi oldu

Ekim Ayı Mamak Belediye Meclis Toplantısı 1. Birleşimi’nde oy çokluğu ile alınan kararla Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evleri’nin kurulmasına karar verildi. Oylama öncesi meclis üyelerine konu ile alakalı bilgi veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları söyledi:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereği böyle bir karar aldık. Bölgemizde Mamak Belediye Başkanına tahsis edilmiş Başkanlık Konutu’nu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük. Mobilyasıyla, mutfağıyla ihtiyaçlarının tamamını şu anda sağladık. Hazır olarak bekliyor.”

HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA

Büyükşehir belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyelerine, 5393 sayılı Belediye Yasası’nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, “Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır” dedi.