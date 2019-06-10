Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

Ankara Haberleri: Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

ANKARA HABERLERİ

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 10:58Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, ‘Seçimin Ardından’ yazı dizisiyle, kent gündeminin nabzını tutuyor.

Hürriyet Haber

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir ve metropol ilçelerin belediye başkanları, çok özel açıklamalarıyla Hürriyet Ankara’da.

TÜM MERAK EDİLENLERİ ANLATTILAR

Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan başkanlar, göreve gelmelerinin ardından hayata geçirdikleri ilk icraatlarını, en büyük projelerini, kentin öncelikli sorunlarını ve daha birçok konuda tüm merak edilenleri anlattılar.

AK PARTİ VE MHP’Lİ İLÇE BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR’İN CHP’DE OLMASINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME TALEBİNİZ OLACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşme talebiniz olacak mı?” sorusuna ne yanıt verdi?

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

KULE İÇİN TARİH VERDİ

* Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin ne zaman tamamlanacağını açıkladı.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

ÇOK ŞANSLI BİR DÖNEM

* Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ikinci dönemi için neden, “Çok şanslı bir dönem” yorumunu yaptı.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

AĞAÇLARI TEK TEK KONTROL EDİYORUM

* Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçeye kazandırdıkları ormanlardaki ağaçlar için “Tek tek kontrol ediyorum” dedi.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÇÖZÜM REÇETESİ

* Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kentin en önemli sorunlarından biri haline gelen sokak hayvanları konusunda ‘çözüm reçetesi’ verdi.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

KIBRIS KANYONU TURİZMİ

* Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, keşfedilmeyi bekleyen Kıbrıs Kanyonu’nun turizm için önemini anlattı.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

MAKAM ARAÇLARINI KALDIRIP NE KADAR KAR ETTİ?

* Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, makam araçlarının tamamını kaldırması sonucu belediyenin ne kadar kâr ettiğini açıkladı.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

KEŞKE YAPILMAMIŞ OLSAYDI

* Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hangi bina için “Keşke yapılmamış olsaydı” ifadesini kullandı.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

İLÇEYE KARAKTER KATACAK

* Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlçeye karakter katacak” diyerek, meydan projesini anlattı.

Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 10 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

Belediye girişine ‘neye ne harcadık’ tablosu

Belediye girişine ‘neye ne harcadık’ tablosu

Sahnede solo zamanı

Sahnede solo zamanı

Yaz aylarında sahili aratmıyor

Yaz aylarında sahili aratmıyor

Köy havasında ‘Yaza merhaba’

Köy havasında ‘Yaza merhaba’

At sırtında askere gidiyor

At sırtında askere gidiyor

Can dostlar için su kabı

Can dostlar için su kabı

Nöbet sırası Kaşıkçılar’da

Nöbet sırası Kaşıkçılar’da

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

10 Haziran 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:18
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    16:50
  • Akşam
    20:23
  • Yatsı
    22:09
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.