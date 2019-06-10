Başkanlar 31 Mart yerel seçimin ardından Hürriyet Ankara’ya konuşuyor

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir ve metropol ilçelerin belediye başkanları, çok özel açıklamalarıyla Hürriyet Ankara’da.

TÜM MERAK EDİLENLERİ ANLATTILAR

Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan başkanlar, göreve gelmelerinin ardından hayata geçirdikleri ilk icraatlarını, en büyük projelerini, kentin öncelikli sorunlarını ve daha birçok konuda tüm merak edilenleri anlattılar.

AK PARTİ VE MHP’Lİ İLÇE BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR’İN CHP’DE OLMASINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME TALEBİNİZ OLACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşme talebiniz olacak mı?” sorusuna ne yanıt verdi?

KULE İÇİN TARİH VERDİ

* Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin ne zaman tamamlanacağını açıkladı.

ÇOK ŞANSLI BİR DÖNEM

* Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ikinci dönemi için neden, “Çok şanslı bir dönem” yorumunu yaptı.

AĞAÇLARI TEK TEK KONTROL EDİYORUM

* Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçeye kazandırdıkları ormanlardaki ağaçlar için “Tek tek kontrol ediyorum” dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÇÖZÜM REÇETESİ

* Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kentin en önemli sorunlarından biri haline gelen sokak hayvanları konusunda ‘çözüm reçetesi’ verdi.

KIBRIS KANYONU TURİZMİ

* Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, keşfedilmeyi bekleyen Kıbrıs Kanyonu’nun turizm için önemini anlattı.

MAKAM ARAÇLARINI KALDIRIP NE KADAR KAR ETTİ?

* Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, makam araçlarının tamamını kaldırması sonucu belediyenin ne kadar kâr ettiğini açıkladı.

KEŞKE YAPILMAMIŞ OLSAYDI

* Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hangi bina için “Keşke yapılmamış olsaydı” ifadesini kullandı.

İLÇEYE KARAKTER KATACAK

* Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlçeye karakter katacak” diyerek, meydan projesini anlattı.