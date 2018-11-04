Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi çalışmalarından bahseden Oda Başkanı Durak Uygun şunları söyledi: “Ayakkabıcı ve çantacılar olarak bugüne kadar Ankara’da bir sitemiz olmadı. Çok zor şartlar altında, dağınık bir şekilde konumlanan ve bulundukları alanlara sığmayan ayakkabı ve çanta imalatı yapan iş yerlerinin bir sitede toplanması artık zorunluluk haline geldi. Bu anlamda Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş çalışmalarını başlattık. Bu doğrultuda Yenimahalle İvedik Mahallesi’nde yer alacak kooperatifimizin özellikle altyapısı için Yenimahalle Belediyesi’nden destek bekliyoruz.” Başkan Fethi Yaşar da, “Artık ihtiyaç haline gelmiş kooperatif çalışmalarınız için de özelikle kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak kooperatif altyapısının oluşturulması için elimizden gelen tüm desteği göstereceğimizi belirtmek isterim” dedi.
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