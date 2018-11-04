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Ankara Haberleri: Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü

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Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü

Hürriyet Haber
04.11.2018 - 16:57Son Güncelleme :

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ulus Çantacılar Sokağı’ndaki esnafları da gezdi.

Hürriyet Haber

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi çalışmalarından bahseden Oda Başkanı Durak Uygun şunları söyledi: “Ayakkabıcı ve çantacılar olarak bugüne kadar Ankara’da bir sitemiz olmadı. Çok zor şartlar altında, dağınık bir şekilde konumlanan ve bulundukları alanlara sığmayan ayakkabı ve çanta imalatı yapan iş yerlerinin bir sitede toplanması artık zorunluluk haline geldi. Bu anlamda Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş çalışmalarını başlattık. Bu doğrultuda Yenimahalle İvedik Mahallesi’nde yer alacak kooperatifimizin özellikle altyapısı için Yenimahalle Belediyesi’nden destek bekliyoruz.” Başkan Fethi Yaşar da, “Artık ihtiyaç haline gelmiş kooperatif çalışmalarınız için de özelikle kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak kooperatif altyapısının oluşturulması için elimizden gelen tüm desteği göstereceğimizi belirtmek isterim” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2018 tarihinde saat 16 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü haberi güncellenecektir.

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