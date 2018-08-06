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Ankara Haberleri: Başkan Tuna: Okullar açılmadan bitirin

ANKARA HABERLERİ

Başkan Tuna: Okullar açılmadan bitirin

Hürriyet Haber
06.08.2018 - 16:16Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, inşaatı devam eden köprülü kavşak ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Hürriyet Haber

 İlk olarak Akköprü Kavşağı düzenleme çalışmasının yürütüldüğü bölgeyi gezen Başkan Tuna, daha sonra Samsun Yolu Türk Telekom Önü Alt Geçit Köprüsü inşaat alanına geçti.
Tuna, Göksu-Çakırlar Bağlantı Yolu ve Bilkent Şehir Hastanesi çevresi yol çalışma alanları ile Konya Yolu Dikmen Girişi Köprülü Kavşağı’na (Kepekli Kavşağı) giderek incelemelerini sürdürdü.

GAYRETLİ BİR ÇALIŞMA VAR

Bulundukları bölgelerdeki trafik yoğunluğuna çözüm getirmesi amacıyla yapılan köprülü kavşak çalışmalarının, okullar kapanmadan tamamlanmasını isteyen Başkan Tuna, yol ve kavşak yapımını gerçekleştiren ilgili firma müteahhitlerine de söz konusu çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesi talimatını verdi. Tuna, “Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında da müteahhitlerle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah zamanında işlerin tamamlanması için gayretli bir çalışma var. Allah kaza bela vermezse işleri zamanında yetiştirmiş olacağız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan Tuna: Okullar açılmadan bitirin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan Tuna: Okullar açılmadan bitirin haberi güncellenecektir.

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