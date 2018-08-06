Başkan Tuna: Okullar açılmadan bitirin

İlk olarak Akköprü Kavşağı düzenleme çalışmasının yürütüldüğü bölgeyi gezen Başkan Tuna, daha sonra Samsun Yolu Türk Telekom Önü Alt Geçit Köprüsü inşaat alanına geçti.

Tuna, Göksu-Çakırlar Bağlantı Yolu ve Bilkent Şehir Hastanesi çevresi yol çalışma alanları ile Konya Yolu Dikmen Girişi Köprülü Kavşağı’na (Kepekli Kavşağı) giderek incelemelerini sürdürdü.



GAYRETLİ BİR ÇALIŞMA VAR



Bulundukları bölgelerdeki trafik yoğunluğuna çözüm getirmesi amacıyla yapılan köprülü kavşak çalışmalarının, okullar kapanmadan tamamlanmasını isteyen Başkan Tuna, yol ve kavşak yapımını gerçekleştiren ilgili firma müteahhitlerine de söz konusu çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesi talimatını verdi. Tuna, “Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında da müteahhitlerle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah zamanında işlerin tamamlanması için gayretli bir çalışma var. Allah kaza bela vermezse işleri zamanında yetiştirmiş olacağız” dedi.