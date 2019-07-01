Başkan Oğuz bocce oynadı

Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen şampiyonada konuşan Başkan Oğuz, “Kahramankazanbir spor kenti ve bu sporda dünya tarafından tanınıyor. 55 bine yakın nüfusumuz olmasına karşın, belediyemizin spor kulübünde bin 500'e yakın lisanslı, 5 bine yakın da aktif sporcumuz bulunuyor. Türk Milli Bocce Takımı'nın da Kahramankazan Belediyespor olarak bel kemiğini oluşturuyoruz” dedi.