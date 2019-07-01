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Ankara Haberleri: Başkan Oğuz bocce oynadı

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Başkan Oğuz bocce oynadı

Yunus Emre KARTAL/İHA
01.07.2019 - 14:45Son Güncelleme :

Kahramankazan, Türkiye Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları buluştururken, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sporcularla bocce oynadı.

Yunus Emre KARTAL/İHA

Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen şampiyonada konuşan Başkan Oğuz, “Kahramankazanbir spor kenti ve bu sporda dünya tarafından tanınıyor. 55 bine yakın nüfusumuz olmasına karşın, belediyemizin spor kulübünde bin 500'e yakın lisanslı, 5 bine yakın da aktif sporcumuz bulunuyor. Türk Milli Bocce Takımı'nın da Kahramankazan Belediyespor olarak bel kemiğini oluşturuyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan Oğuz bocce oynadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan Oğuz bocce oynadı haberi güncellenecektir.

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