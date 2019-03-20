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Ankara Haberleri: Başkan artık Ankaralı olacak

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Başkan artık Ankaralı olacak

Hürriyet Haber
20.03.2019 - 09:21Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Artık Ankaralı bir belediye başkanı olacak” dedi.

Hürriyet Haber

Dün Balâ’da vatandaşlarla buluşan ve Afşar, Yeniköy, Bezirhane, Karagedik ve Karaali mahallelerini ziyaret eden Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki’nin, “1950’ye kadar gittim, Ankara’da acaba Ankara doğumlu birisi belediye başkanlığı yapmış mı diye. Ne yazık ki onu da bulamadım” sözleriyle ilgili şunları söyledi: “Bugün rakibimin yine bir demeci var. Diyor ki, ‘1950’den beri Ankara’da Ankaralı belediye başkanı yok’ İşte problem bu. İşte şimdi var, olacak. Sizler doğru dürüst gelip Balâ’yı ilk defa görmediniz bile. Biz burada köylülerine kadar tanıyoruz. Balâ’nın bütün köylerinden bir sürü dostumuz var. Bu yüzden bizlere ulaşmaları da çok kolay. Bizler 10 yıl belediye başkanlığı yaptık, ne korumamız oldu ne başka bir şey. Halkın arasında halkla iç içe olduk.”

BU PARA BALÂ’YI ZENGİN EDER

Boşa çıkan Kızılırmak suyunun Gölbaşı ve Balâ arasına boşaltılmasıyla oluşturulacak tarım projesinden de bahseden Yavaş, “Buğdayda kuru tarım devam ederse 100 bin dekar da 2 milyon 240 bin liralık gelir elde ediliyor ama 100 bin dekar da sulu tarım yapıldığı takdirde 20 milyona çıkıyor. Kuru soğan ekerseniz, bir milyon dekarda 4 katrilyon gelir elde edeceksiniz. Bu para Balâ’yı zengin eder. Bu para sadece Balâ’da kalmaz, Ankara’nın içine dağılır. Ankara için 3 milyon 5 milyon az para mı? Bunları proje olarak görmüyorlar” ifadelerini kullandı. Yavaş, bozuk yollara dikkat çekerek, “Böyle kuru iftiralar atıyorlar ya onların da ağızları Afşar’ın yolları gibi bozuk” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan artık Ankaralı olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mart 2019 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan artık Ankaralı olacak haberi güncellenecektir.

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