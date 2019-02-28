Başka şehir teklif edilseydi heyecanlanmazdım

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, dün seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı’ndaydı. Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında rakiplerine proje eleştirisinde bulunan Özhaseki, “Ankara gibi bir başkentte projesi olmayan adaylar olur mu” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bakanlık döneminde yaptığı hizmetleri anlatan Özhaseki şöyle konuştu:

BURASI GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN KENTİ

“Şimdi de karşımızda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı imtihanı var. Belki de bir faninin bu dünyada karşılaşabileceği en onurlu makam. Çok açık söylüyorum; bir başka şehir belediye başkanlığı teklif edilseydi heyecanlanmazdım. Ankara olunca iş başka. Ankara hepmizin, Türkiye’nin her bir köşesinden gelen herkesin kenti. Burası Gazi Mustafa Kemal’in kenti. Türkiye’de insanlar yaşar ama bir göz ucuyla da Ankara’ya bakarlar, takip ederler. Ankara hepimizin gurur kenti. Biz de işimize duyduğumuz saygıdan dolayı bir kaç aydır ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Önce tespitler yaptırdım. Ankaralı hemşehrilerimiz bizden ne bekliyorlar? Merkezdekiler ne bekliyor, ilçelerimizdekiler ne bekliyor? 11 ana başlıkta tek tek yapacaklarımızı yazdık, sizlere dağıttık. Ancak üzücü bir taraf var; rakipler çıkacak onlar da projelerini anlatacaklar biz bunu tartışacağız zannediyordum.

GECE GÜNDÜZ SİZLERE HİZMET EDERİZ

Ne yazık ki ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayından, ne yeni çıkan DSP’nin adayından öyle bir şey göremedik. Belki yazacaklar bundan sonra bilmiyorum ama şu ana kadar çıkmadı. Ben söyleyince kızıyorlar. 5 dönem belediye başkanlığına aday olmuş bir kardeşinizim. Hiç bir adayın özeliyle, şahsıyla, ailesiyle ilgili bir cümle söylemem, benim hakkım da haddim de değil. Ancak eğer bir yere adaysak projeleri konuşmamız lazım. Anadolu’nun en ücra köşesindeki ilçe ve beldelerde bile aday olanlar projelerini yazıyorlar. İnsanların önüne çıkıyorlar, projeler konuşuluyor. Ankara gibi bir başkentte projesi olmayan adaylar olur mu? Arada ben sıkıştırıyorum ‘olmaz olur mu’ diyorlar. Söyle o zaman, yok. Biz milli ve yerliyiz, 25 arkadaşla birlikte huzurunuzdayız. Bu işi de biliyoruz. Benim 25 yıllık belediyecilik tecrübem var. Kardeşlerim tecrübeli ve iyi niyetli. Eğer siz de uygun görürseniz, bizlere deste verirseniz biz gece gündüz demeyiz sizlere hizmet ederiz.”

MANSUR BEY’DEN ÖNCEKİ BAŞKANIN PROJESİ



Özhaseki Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın Beypazarı’ndaki çalışmalarını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Rakibim diye yaptıklarını küçümseyecek bir insan değilim. Tarihi Kentler Birliği’nin 7 yıl başkanlığını yaptım. Beypazarı da bizim üyemizdi. Tüm Türkiye’de tarihi doğal kültürel mirasın nasıl korunacağını derslerini verdik. Burada yapılan, nihayetinde sokak sağlıklaştırma projesidir. Sokak sağlıklaştırma projesi bir bölgede tabii yapılır. Burada benim bildiğim kadarıyla Yaşar Yıldırım kardeşimin anlattığı kadarıyla Mansur Bey’den önceki belediye başkanın bir projesi var. O projeyi daha sonra Yaşar Yıldırım Bey’in orada finans bulmasıyla, Devlet Bahçeli’nin parayı vermesiyle ortaya çıkan bir ortam var. Proje önceki belediye başkanının, parayı veren Devlet Bahçeli Bey. Parayı isteyen Yaşar Yıldırım Bey. Emek kimin?” Yavaş’ın, katıldığı televizyon programında, Beypazarı’nda 2 bin 500 kadınının yanlarında 10’ar, 15’er kişiyi çalıştırdığını söylediğini belirten Özhaseki, “Ben de görmeye geldim ama ne yazık ki o sayının yüzde 1’i bile yok ortada, onu arıyorum” dedi.