Başarılı öğrencileri Ankara’da tutamıyoruz

Yavaş, “ATO’nun hazırladığı bir araştırmaya göre, Ankara’da okuyan ve başarılı öğrenci sayısı çok fazla. Ama bu öğrencileri Ankara’da tutamıyoruz. Sebebi ise çalışıp kendilerini geliştirebilecekleri alanlarının olmaması. Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sunulacak” dedi. Katıldığı bir radyo programında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, şunları söyledi:



ÇAKARLAR SÖKÜLECEK AYRICALIK İSTEMİYORUZ

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde şu anda çok fazla makam aracı var. Genellikle araçlar kiralanıyor. Bu araçlar resmi plakalı da değil. Hemen hemen bütün kamu kurumları kiralık araç kullanıyor. Bir de bunlarda çakarlar var. Bunlar bizim asla trafikte görmeyi arzu etmediğimiz şeyler. Kendi makam aracım dahil, bütün araçlardaki çakarlar sökülecek. Ayrıcalık istemiyoruz. Çünkü, bizi hizmet için göreve getiren halkın temsilcisiyiz. Onlar nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamaya devam edeceğiz.”