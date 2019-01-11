Başarı yolunda engel tanımadılar

Başkent’te kimisi doğuştan bazısı ise sonradan görme engelli olan birçok kişi pes etmeyerek çalışma hayatında yer alıyor. Doktorluktan avukatlığa kadar farklı meslek dallarında hayatlarını kazanan görme engelliler, engelsiz bireylerin yapabildikleri birçok işin üstesinden gelmeyi başarıyor.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından yaklaşık 24 yıldır avukatlık yapan Olgun Yılmaz (49) da bu örneklerden biri. Yılmaz, görme engellilerin, daha fazla görünür olmak her daim sokağa çıkmaya cesaretli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Engel daha çok dışarıdan size geliyor. Siz engellenmezseniz aslında engelli olmuyorsunuz. Biz bunu yaşıyoruz. Kaldırımlar, kılavuz izler olursa benim görme engelim sorun yaratmıyor. Telefonumda, bilgisayarımda ekran okuma programım varsa yine görme engelli olmuyorum. Aslında engelliyi toplum yaratıyor. Toplumun ön yargısı olmazsa siz yine engelli olmuyorsunuz" diye konuştu.

DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİYİZ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde santral görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Kayacan (55) vee Metin Çubukçu (55) da kişinin kendisiyle barışık olmasının önemine işaret ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşavirliği görevine getirilen ilk görme engelli bürokrat olan ve halen aynı bakanlıkta sosyolog olarak görev yapan Kenan Önalan, görme engellilerin iş hayatında daha fazla aktif olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu yapabilmek için de hem birey hem toplum hem de devlet olarak daha fazla çaba göstermeliyiz. Bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek çünkü görme engelliler gelişecek, geliştikçe ihtiyaçları artacak, farklılaşacak."

KORİDORLARI ZİHNİNE KAZIDI

Ankara Batıkent Lisesi'nde 8 yıldır tarih öğretmenliği yapan doğuştan görme engelli Ceyhun Demir, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevda ile engelini aşarak, öğrencilerine her zorluğun üstesinden gelebileceklerini gösteren bir ışık oluyor.

Pursaklar Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde psikolog olarak görev yapan görme engelli Muharrem Mustafa Öcal da yaşadığı zorluklara rağmen engellerin nasıl aşılabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Öcal, 2015'te Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde psikolog olarak göreve başladı. Evinden işine tek başına giden, hastanedeki tüm koridorları zihnine kazıyan Öcal, kimsenin yardımı olmadan hayatına devam ederken kendisine başvuran hastalara "Hayallerinizin peşinden koşun" diyerek umut oluyor.

EKMEĞİNİ DEFTEN ÇIKARIYOR

15 Temmuz Kızılay Milli İrade metro istasyonunda def çalarak ekmek parası kazanmaya çalışan görme engelli Fikret Bektaş (50) da her şeye rağmen eve kapanmayı tercih etmeyenler arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan santral görevlisi olarak emekli olduğunu ifade eden Bektaş, "Maalesef emekli maaşımız giderlerimiz için yeterli olmuyor. Bu nedenle çalışmam gerekiyor. Ben de belediyenin bize tahsis ettiği yerde def çalarak müzik yapıyorum. Emekli olunca hayattan da emekli olmuyorsunuz. Her şeye rağmen çabalamaya devam etmeniz gerekiyor" diyor.

İLK MADALYA ONUN OLDU

Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde atletizmdeki ilk madalyasını kazandıran milli atlet Semih Deniz ise Deniz, ailesinin desteğiyle 2006'da atletizmle tanıştığını, sürekli çalışarak bu alanda önemli başarılara imza attığını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtiyor.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı görevini 2006'dan bu yana yürüten Yusuf Sayyıdan da görme engellilerin spor yaparak sosyalleşmesinin fırsatlarının ülke genelinde daha da arttırılması çağrısında bulunarak, "Görme engeliler spor yaparak hayata tutunabilirler. Semih Deniz bu konuda ülkemizdeki en iyi örneklerden birisidir. Görme engellilerin spor yapabileceği kulüplerin sayısının çoğalması önem arz ediyor" diyor.