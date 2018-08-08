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Ankara Haberleri: Baran’dan turizm paketi önerisi

ANKARA HABERLERİ

Baran’dan turizm paketi önerisi

Hürriyet Haber
08.08.2018 - 16:16Son Güncelleme :

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın Konya Mevlana Müzesi ve Kapadokya ile birlikte turizm paketi yapılarak tanıtılabileceğini söyledi. Baran, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan destek istedi.

Hürriyet Haber

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ankara’nın müze ve anıtları, kültürel ve tarihi yerleriyle önemli bir merkez olduğunu kaydeden Baran, “Ankara’yı turizme kazandırmak için ATO olarak, elimizi taşın altına koymak istiyoruz” dedi. Baran şunları söyledi:

HAK ETTİĞİ YERE KAVUŞMALI

“Türkiye’nin cari açık sorununun çözümü için turizm gelirleri çok önemli. Ankara hızlı tren konusunda bir merkez durumunda. Sağlık tesisleri ve termal kaynaklarıyla da çok avantajlı. Konya Mevlana Müzesi, Nevşehir Kapadokya, Tuzgölü, Elmadağ Kayak Merkezi gibi çevresindeki zenginliklerle birleştirilerek turizm paketleri hazırlanabilir. Ankara’da paket programı zenginleştirecek çok önemli argümanlar var. Ankara’yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz, bunun için sizden destek bekliyoruz. 80 milyonluk ülkenin başkenti Ankara’nın hak ettiği yere kavuşması gerektiğine inanıyoruz.”

KENT MARKALARI OLUŞTURULMALI

Bakan Ersoy, Baran’ın önerisine sıcak bakarak, “Siz hazırlıklarınızı yapın, 2019’da Ankara’yı hareketlendirmek için çalışabiliriz” diye konuştu. Ersoy, Ankara’nın turizm potansiyelinin yükselmesi için kent markaları oluşturmanın önemine işaret etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Baran’dan turizm paketi önerisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Baran’dan turizm paketi önerisi haberi güncellenecektir.

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