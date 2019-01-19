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Ankara Haberleri: Barajlarda doluluk oranı arttı

ANKARA HABERLERİ

Barajlarda doluluk oranı arttı

Ömer ÇETİN-Cem GEÇİM/İHA
19.01.2019 - 15:30Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) verilerine göre, Başkent’e su sağlayan 7 barajda doluluk oranı yüzde 22.22 olarak belirlendi.

Ömer ÇETİN-Cem GEÇİM/İHA

ASKİ'nin dijital sensörler ile anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre; 17 Ocak tarihinde Ankara'daki barajlarda doluluk oranı 319 milyon 268 bin metreküp su ile yüzde 20.12 olarak ölçülürken bu yıl aynı tarihte yoğun kar yağışı etkisiyle yüzde 2.10 artarak su oranı 352 milyon 47 bin metreküp su ile yüzde 22.22 olarak ölçüldü. Başkent’in en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 19.34 seviyesine inerken, 7 baraj havzasının dolması için karın erimesi bekleniyor.112 milyon 300 bin metreküp su kapasitesi bulunan Eğrekkaya Barajı, 92 milyon 53 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kurtboğazı Barajı, 80 milyon 835 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kavşakkaya Barajı ve 22 milyon 445 bin metreküp Çubuk 2 Barajı ve 542 bin metreküp Elmadağ Kargalı, yüzde 20'in üzerine çıkarak doluluk oranına sahip barajlar arasında yer alıyor. Öte yandan, Elmadağ'da bulunan Elmadağ Kargalı barajı ise en dolu baraj olarak görünüyor. 542 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 70.11 doluluk oranı ile Ankara'nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Barajlarda doluluk oranı arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ocak 2019 tarihinde saat 15 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Barajlarda doluluk oranı arttı haberi güncellenecektir.

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