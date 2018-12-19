Baraj havzaları korunacak

Suyun kaynağında temizlenmesi ve baraj havzalarının koruma planlarının hazırlanmasının Başkent’te daha sağlıklı ve nitelikli su temin edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı şunları söyledi:



KİRLİLİK HARİTASI OLUŞTURULACAK

“Barajları besleyen su kaynaklarının üzerindeki çevresel baskılar ve etkiler belirlenerek, analiz ve modelleme çalışmaları sonucunda da mevcut durum ve gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturacağız. Çamlıdere Barajı ile Gerede Işıklı Regülatörü için koruma planı ve özel hüküm belirleme projesi daha önce hazırlanarak çalışmaları başlatılmıştı. Koruma planlarının ikinci adımında Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Baraj Havzaları Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme çalışmalarını başlattık. Üçüncü adım olarak gelecek yılın başında Çubuk-2 ve Kavşakkaya Baraj Havzaları için de bu çalışmaları başlatacağız.”