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Ankara Haberleri: Baraj havzaları korunacak

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Baraj havzaları korunacak

Hürriyet Haber
19.12.2018 - 16:42Son Güncelleme :

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’ya içme suyu temin edilen kaynaklardan Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar barajlarında, içme suyu kalitesinin korunması amacıyla ‘Baraj Havzalarını Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme’ çalışmaları başlattı.

Hürriyet Haber

Suyun kaynağında temizlenmesi ve baraj havzalarının koruma planlarının hazırlanmasının Başkent’te daha sağlıklı ve nitelikli su temin edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı şunları söyledi:

KİRLİLİK HARİTASI OLUŞTURULACAK

“Barajları besleyen su kaynaklarının üzerindeki çevresel baskılar ve etkiler belirlenerek, analiz ve modelleme çalışmaları sonucunda da mevcut durum ve gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturacağız. Çamlıdere Barajı ile Gerede Işıklı Regülatörü için koruma planı ve özel hüküm belirleme projesi daha önce hazırlanarak çalışmaları başlatılmıştı. Koruma planlarının ikinci adımında Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Baraj Havzaları Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme çalışmalarını başlattık. Üçüncü adım olarak gelecek yılın başında Çubuk-2 ve Kavşakkaya Baraj Havzaları için de bu çalışmaları başlatacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Baraj havzaları korunacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2018 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Baraj havzaları korunacak haberi güncellenecektir.

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