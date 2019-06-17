Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 göçmen ‘İstanbul’ diye Ankara’ya bırakıldı. Kaçak göçmenleri otobüslerle şehir merkezine getirip bırakan kişilerse kaçtı. Göçmenlerin, İstanbul’da çalışmak için insan kaçakçılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 63 F 3072, 63 F 7839 ve 63 F 3002 plakalı araçlardan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 33’ü Afganistan, 30’u Pakistan ve 12’si Bangladeş vatandaşı olmak üzere 75 yabancı uyruklunun kaçak yollardan Ankara’ya getirildiğini tespit etti. Yabancı uyruklular hakkında Çiftlik Polis Merkezi Amirliği’nde işlem başlatıldı. Bu kişilerin, Göç İdaresi’ne tesliminin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi. Düzensiz göçmenleri Van’dan getirdikleri tespit edilen ve AŞTİ’ye gitmelerini söyleyerek yolda bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.