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Ankara Haberleri: Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü

ANKARA HABERLERİ

Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü

AA-İHA-DHA
17.06.2019 - 14:24Son Güncelleme :

Başkent’te sabah saatlerinde, Şener Şen’in Banker Bilo filmini aratmayan bir olay yaşandı.

AA-İHA-DHA

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 göçmen ‘İstanbul’ diye Ankara’ya bırakıldı. Kaçak göçmenleri otobüslerle şehir merkezine getirip bırakan kişilerse kaçtı. Göçmenlerin, İstanbul’da çalışmak için insan kaçakçılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 63 F 3072, 63 F 7839 ve 63 F 3002 plakalı araçlardan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 33’ü Afganistan, 30’u Pakistan ve 12’si Bangladeş vatandaşı olmak üzere 75 yabancı uyruklunun kaçak yollardan Ankara’ya getirildiğini tespit etti. Yabancı uyruklular hakkında Çiftlik Polis Merkezi Amirliği’nde işlem başlatıldı. Bu kişilerin, Göç İdaresi’ne tesliminin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi. Düzensiz göçmenleri Van’dan getirdikleri tespit edilen ve AŞTİ’ye gitmelerini söyleyerek yolda bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2019 tarihinde saat 14 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü haberi güncellenecektir.

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