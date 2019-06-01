Balcı’dan mektuplu talebe sürpriz cevap

Başkan Balcı, kendisine mektup yazarak okullarına ağaç dikilmesini isteyen Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Okulu ziyaret ederek minikleri sevindiren Başkan Balcı, öğrencilerle beraber okulun bahçesine ağaç dikti. Kendisine mektup yazarak okullarına davet eden ve okul bahçesine ağaç dikilmesini isteyen minik öğrenciler, Başkan Asım Balcı’nın ziyaretiyle neşe dolu bir gün yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Balcı, öğrencilerle hoşça vakit geçirdi.

EL BİRLİĞİYLE AĞAÇ DİKTİLER

Çocuklarla sohbet eden ve hepsinin hayallerini, taleplerini tek tek dinleyen Başkan Balcı, daha sonra kazma ve küreği eline alarak, öğrencilerle beraber ağaç dikti. Fidanları öğrencilerle birlikte açılan çukurlara yerleştiren Başkan Balcı, öğrencilerden fidanlara bakmaları ve korumaları için söz istedi. “Bu fidanları birlikte diktik. Ama korumak sizin göreviniz. Bu fidanları sulayın, üzerine basmamaya dikkat edin. Size emanet ediyorum” diyen Asım Balcı, minik öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı da teşekkür etti.