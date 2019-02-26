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Ankara Haberleri: Bakliyat satışı bugün başlıyor

ANKARA HABERLERİ

Bakliyat satışı bugün başlıyor

Hürriyet Haber
26.02.2019 - 08:59Son Güncelleme :

Ankara’da kurulan tanzim satış noktalarında sebze ve meyveden sonra bakliyat satışları da bugün başlıyor.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin 30 ayrı noktasına kurulan tanzim satış noktalarında, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapılacağı kaydedildi. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bakliyat ürünleri, iki kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlarda yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Tanzim satış noktalarında, kredi kartı ile de ödeme yapılabiliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakliyat satışı bugün başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Şubat 2019 tarihinde saat 08 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakliyat satışı bugün başlıyor haberi güncellenecektir.

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