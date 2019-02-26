Bakliyat satışı bugün başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin 30 ayrı noktasına kurulan tanzim satış noktalarında, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapılacağı kaydedildi. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bakliyat ürünleri, iki kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlarda yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Tanzim satış noktalarında, kredi kartı ile de ödeme yapılabiliyor.