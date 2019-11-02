Bakımı artırın hızı düşürün

Kış başlamadan araçların kışlık bakımının yapılması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Trafikteki araç sayısı her geçen gün artıyor. Buna kışın yaşanan olumsuz hava şartları da eklendiğinde trafik kazası riski yükseliyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız” dedi. Sürücülerin, aracın kışlık bakım masrafından kaçarken daha büyük masraflarla karşılaşabileceğini ifade eden Apaydın, şunları söyledi:

“Araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri şimdiden kontrol edilmeli. Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansı düşerken, yakıt sarfiyatının arttığı unutulmamalı. Kışlık bakımı yapılmayan araçlar trafiğe çıktığında normalden daha fazla masraf çıkarıyor.

TEDBİRLİ OLUNMALI

Araçların kışlık bakımını asla ikinci plana atmamalıyız. Motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirler alınmalı. Bunun için araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerekiyor. Ayrıca radyatörlere ve cam suyuna antifriz koyulmalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi, kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmeli. Bilhassa şehirler arası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri büyük önem taşıyor.”

YOL ŞARTLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Kış aylarında kaza yaşanma riskinin arttığını ve özellikle gizli buzlanmalara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Apaydın, “Kış şartlarının gerektirdiği malzemeler tüm araçlarda bulundurulmalı. Kışın kazaların çoğunluğu sabah erken saatlerde oluşan gizli buzlanma ve sis nedeniyle meydana geliyor. Kazalar ise en çok aracı yola göre ayarlayamamaktan ve gerekli önlemleri almamaktan kaynaklanıyor. Bu yüzden kışın normal hızın yarısı ile sürüş yapılmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat edilmeli. Kendimizi, sevdiklerimizi, trafikteki diğer sürücü ve yayaları korumak adına tüm önlemlerimizi alarak yola çıkmalıyız” şeklinde konuştu.