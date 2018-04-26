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Ankara Haberleri: Bakandan projeleri hazırlayın tavsiyesi

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Bakandan projeleri hazırlayın tavsiyesi

Hürriyet Haber
26.04.2018 - 16:43Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni yönetim kurulu ile birlikte ilk ziyaretini Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Bakan Demircan, yeni seçilen ATO yönetimini tebrik edip, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık turizminin önünü açmaya çalıştıklarını kaydeden Demircan, "2016 yılında sağlık turizminde harcanan para yaklaşık 500 milyar dolar. Büyük bir rakam. Sağlık turizminin önünü açmak zorundayız. Türkiye'nin bu konuda birikimi de var. Kanun mecliste. Yönetmeliklerimiz yayınlanmak üzere. Sağlık turizmiyle ilgili projeleri hazırlayın" diye konuştu.

BİR AYDA RUHSAT

Sağlık turizmi yatırımlarını hızlandıracak bir sistem getireceklerini belirten Bakan Demircan, yatırımcıların evraklarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’na başvuracaklarını, tüm resmi işlemlerinin tek bir noktadan yapılacağını ve bir ay sonra ruhsatlarını alabileceklerini ifade etti. Sağlık turizminde akreditasyon sistemine geçileceğini de söyleyen Demircan, uluslararası normlara uygun akreditasyon alamayan kuruluşların sağlık turizmi yapamayacaklarının altını çizdi. Demircan, Türkiye'nin sağlık turizminden yılda 7 milyar dolar gelir elde ettiğini, 2023 yılında bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Ziyarette Baran'a Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay ile ATO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, komite ve meclis üyesi Necmettin Din eşlik etti.

Etiketler: Gürsel Baran , Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakandan projeleri hazırlayın tavsiyesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Nisan 2018 tarihinde saat 16 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakandan projeleri hazırlayın tavsiyesi haberi güncellenecektir.

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