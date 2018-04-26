Bakandan projeleri hazırlayın tavsiyesi

Bakan Demircan, yeni seçilen ATO yönetimini tebrik edip, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık turizminin önünü açmaya çalıştıklarını kaydeden Demircan, "2016 yılında sağlık turizminde harcanan para yaklaşık 500 milyar dolar. Büyük bir rakam. Sağlık turizminin önünü açmak zorundayız. Türkiye'nin bu konuda birikimi de var. Kanun mecliste. Yönetmeliklerimiz yayınlanmak üzere. Sağlık turizmiyle ilgili projeleri hazırlayın" diye konuştu.

BİR AYDA RUHSAT

Sağlık turizmi yatırımlarını hızlandıracak bir sistem getireceklerini belirten Bakan Demircan, yatırımcıların evraklarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’na başvuracaklarını, tüm resmi işlemlerinin tek bir noktadan yapılacağını ve bir ay sonra ruhsatlarını alabileceklerini ifade etti. Sağlık turizminde akreditasyon sistemine geçileceğini de söyleyen Demircan, uluslararası normlara uygun akreditasyon alamayan kuruluşların sağlık turizmi yapamayacaklarının altını çizdi. Demircan, Türkiye'nin sağlık turizminden yılda 7 milyar dolar gelir elde ettiğini, 2023 yılında bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Ziyarette Baran'a Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay ile ATO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, komite ve meclis üyesi Necmettin Din eşlik etti.