Bakan’dan ‘Kurban’ uyarısı: mezbahada kesin

Hayvan pazarında denetim yapan ve besicilerle sohbet eden Bakan Pakdemirli, hayvan sevkiyatlarıyla ilgili tüm kontrollerin ve gerekli işlemlerin bakanlık tarafından yapıldığını, hayvan pazarlarında gerekli koşulların sağlandığını, gönül rahatlığıyla kurbanlıkların alınabileceğini söyledi. Hayvan pazarlarındaki hijyen koşullarının da belediyerle iş birliği içinde sağlandığını kaydeden Pakdemirli, “Hayvan pazarları, belediyelerle olan iş birliğimiz sayesinde son derece sağlıklı, hijyen koşullarında yürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanları alabilirler. Biz her türlü tedbiri aldık. Hem görüntü kirliliği açısından hem de vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmamaları için özellikle komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalarda kurbanlarını kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

KÜPEDEN KONTROL EDİN

Pakdemirli, hayvanlara ilişkin bilgiye de kulak küpe numaralarından ulaşılabileceğini belirterek, “‘hayvanbilgi.tarim.gov.tr’ adresinden hayvanların kulak küpe numarasını girip seceresini, geçirdiği hastalıkları, aşılarını görmek ve takip etmek mümkün. Ayrıca herkesin akıllı cep telefonu var. Orada da ‘HaySag’ diye bir uygulamsı ile kulak küpe numarasını okutarak o hayvanın bilgilerine ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.