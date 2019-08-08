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Ankara Haberleri: Bakan’dan ‘Kurban’ uyarısı: mezbahada kesin

ANKARA HABERLERİ

Bakan’dan ‘Kurban’ uyarısı: mezbahada kesin

Hürriyet Haber
08.08.2019 - 16:39Son Güncelleme :

Keçiören’de önceki gün hayvan pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Vatandaşlarımızın komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalarda kurbanlarını kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor” uyarısında bulundu.

Hürriyet Haber

Hayvan pazarında denetim yapan ve besicilerle sohbet eden Bakan Pakdemirli, hayvan sevkiyatlarıyla ilgili tüm kontrollerin ve gerekli işlemlerin bakanlık tarafından yapıldığını, hayvan pazarlarında gerekli koşulların sağlandığını, gönül rahatlığıyla kurbanlıkların alınabileceğini söyledi. Hayvan pazarlarındaki hijyen koşullarının da belediyerle iş birliği içinde sağlandığını kaydeden Pakdemirli, “Hayvan pazarları, belediyelerle olan iş birliğimiz sayesinde son derece sağlıklı, hijyen koşullarında yürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanları alabilirler. Biz her türlü tedbiri aldık. Hem görüntü kirliliği açısından hem de vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmamaları için özellikle komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalarda kurbanlarını kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

KÜPEDEN KONTROL EDİN

Pakdemirli, hayvanlara ilişkin bilgiye de kulak küpe numaralarından ulaşılabileceğini belirterek, “‘hayvanbilgi.tarim.gov.tr’ adresinden hayvanların kulak küpe numarasını girip seceresini, geçirdiği hastalıkları, aşılarını görmek ve takip etmek mümkün. Ayrıca herkesin akıllı cep telefonu var. Orada da ‘HaySag’ diye bir uygulamsı ile kulak küpe numarasını okutarak o hayvanın bilgilerine ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakan’dan ‘Kurban’ uyarısı: mezbahada kesin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakan’dan ‘Kurban’ uyarısı: mezbahada kesin haberi güncellenecektir.

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