Bakan Varank: Zor bir iş yapıyorsunuz

Bakan Varank, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Rıza Özel başkanlığındaki Osman Altınışık, Cengiz Oğuz Gümrükçü, Özgür Şahiner, Volkan Yanardağ ve Serhat Çelik’ten oluşan TFMD yönetimini ağırladı. Uzun yıllardır gazetecilerin çalışmalarını yakından izleme şansına sahip olan birisi olduğunu belirten Bakan Varank, “Zor bir iş yaptığınızın en yakın şahitlerinden biriyim. Pek çoğu foto muhabiri arkadaşlarım sayesinde dernek çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum” dedi. TFMD Başkanı Rıza Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a dernek çalışmalarını ve gazetecilerin çalışma koşullarını anlattı. Bakan Varank’a Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması ile ilgili bilgi veren Özel, sergi ve söyleşilerle üniversitelere ulaştıklarını, her yıl dünyanın önemli isimlerini Türkiye’de ağırladıklarını, basılı yayınları ile meslektaşlarının sesi olmaya çalıştıklarını anlattı. Varank, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın ‘Türkiye Güzellikleri’ kategorisinin jüri toplantısına katılacağını söyledi. TFMD heyeti Bakan Varank’a, Türkiye’nin otomobili TOGG’un lansman töreni sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte olan fotoğrafını ve Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ASKA Özel Ödülü alan Ozan Güzelce’nin İstanbul fotoğrafını hediye etti.