Bakan Selçuk zili çaldı

Öğrencilere karne dağıtan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. Çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var" dedi. Bakan Selçuk, Ankara'nın Mamak ilçesinde Zeki Tartaç İlkokulu’nda düzenlenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karne dağıttıktan sonra okul zilini eline alan Bakan Selçuk, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk bölümünü tamamladıklarını beyan eden zili çaldı.

KARNE HEDİYESİ BASKETBOL POTASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çayyolu’nda bulunan Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Yarıyıl tatiline giren ilkokul öğrencilerine karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Yavaş, öğrenciler ve velililerle hatıra fotoğraf çektirdi. Kaynaştırma eğitiminin verildiği okuldaki sınıfları tek tek gezen Yavaş, okul hakkında bilgi aldı ve öğretmenler odasını da ziyaret ederek, “Maalesef ülkemizde herkesin kabul etmeyeceği bir görevi üstleniyorsunuz. Hem kendi adıma hem de aileler adına çok teşekkür ediyorum. Buradaki özel çocuklar, temiz kalpleriyle Ankara’mızdaki bereketin ve huzurun kaynağı olacaklar. Tertemiz kalpleriyle hepimize ışık saçıyorlar” diye konuştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve taleplerini dinleyen Başkan Yavaş, bir öğrencinin basketbol potası istemesi üzerine bir an önce yapılması için talimat verdi.